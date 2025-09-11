Fed faiz kararı öncesi piyasalar alarmda: JPMorgan'dan kritik uyarı

Eylül Ayı FOMC Toplantısı Yaklaşırken Belirsizlik Artıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), 17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, Fed'in faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakarken, JPMorgan'dan gelen uyarı yatırımcıların kafasını karıştırdı. Banka, beklenen faiz indiriminin 'haberi sat' etkisi yaratabileceğini ve ABD hisse senetlerinde düşüşe yol açabileceğini öngörüyor.

JPMorgan Küresel Piyasa İstihbarat Başkanı Andrew Tyler, mevcut boğa piyasasının durdurulamaz görünmesine rağmen, Fed'in faiz indirimi kararının bu durumu tersine çevirebileceğini belirtiyor. Tyler, enflasyon, istihdam piyasasındaki belirsizlikler ve ticaret savaşları gibi risk faktörlerine dikkat çekerek, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguluyor.

Piyasalar, Fed'in faiz kararının yanı sıra, ekonomik verileri ve küresel gelişmeleri de yakından takip ediyor. Enflasyon oranlarındaki düşüş, istihdam piyasasındaki yavaşlama ve küresel ticaret gerilimleri, Fed'in karar alma sürecini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Analistler, Fed'in faiz indirimine gitmesi durumunda, doların değer kaybedebileceğini ve emtia fiyatlarında yükseliş görülebileceğini öngörüyor. Ancak, JPMorgan'ın uyarısı, faiz indiriminin piyasalar üzerindeki etkilerinin karmaşık olabileceğine işaret ediyor.

Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizlik artarken, JPMorgan'ın karamsar öngörüsü yatırımcıları tedirgin etti. 17 Eylül'deki FOMC toplantısı, piyasaların yönü açısından kritik bir dönüm noktası olacak. Yatırımcıların, riskten korunma stratejileri uygulayarak ve piyasaları yakından takip ederek, olası dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Fed'in alacağı karar, sadece ABD piyasalarını değil, küresel ekonomiyi de önemli ölçüde etkileyecek.