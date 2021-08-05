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Fed'in üst düzey yetkilileri, faiz oranlarının 2023'te artırılabileceği tahminini yaptılar

05.08.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti.

Fed'in üst düzey yetkilileri, faiz oranlarının 2023'te artırılabileceği tahminini yaptılar

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni para politikası stratejisinin mimarı Richard Clarida'nın 2022 yılı sonu itibarıyla faiz artışı için gereken koşulların sağlanabileceğini açıklamasıyla Fed'in ekonomiye verdiği desteğin ne zaman azaltılacağına dair Fed içindeki tartışmaların genel hattı dün belli oldu.

CLARIDA 2023'E İŞARET ETTİ

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida dün Peterson Institute for International Economics kuruluşunun online yayınında yaptığı açıklamada, "Para politikasını 2023'te normalleştirmeye başlamak, bu koşullar altında yeni esnek ortalama enflasyon hedefi çerçevemizle tamamen uyumlu olacaktır" dedi.

Clarida'nın tasarlama sürecine katkıda bulunduğu ve geçen yıl Ağustos ayında kabul edilen yeni enflasyon hedefi çerçevesi kapsamında Fed, ekonominin tam istihdama ulaşmasına ve enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine çıkacağı zamana kadar faiz oranını sıfıra yakın mevcut seviyede tutma taahhüdünde bulunmuştu. Enflasyon bir süredir Fed'in bu hedefini aşmış bulunuyor.

Clarida, ekonominin koronavirüs salgınından toparlanma hızındaki beklenmedik artıştan dolayı, Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programının miktarını azaltacağını bu yılın sonunda duyurmasını "kesinlikle" beklediğini de ekledi.

Fed'in diğer üç üyesi de dünkü açıklamalarında Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başlaması konusunda hazır oldukları sinyalini verdiler fakat bunun zamanı konusundaki ve bundan sonra ne olması gerektiğine dair görüşleri farklı oldu.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, aylık varlık alımlarının azaltılmasının borçlanma maliyetlerinin artırılması konusundaki daha "sabırlı yaklaşım" için "yakında" zemin oluşturabileceğini belirtti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard varlık alımlarının azaltılmasının gerektiği takdirde gelecek yıl faiz artışları yapılmasının önünü açabileceğini ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise dünkü açıklamasında bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında varlık alımlarının azaltılmasının en olası senaryo olduğunu belirtti.

Tüm bu açıklamalar, Fed'in para politikası gaz pedalınından ayağını tahmin edilenden daha hızlı çekme olasılığına kapı araladı.

Kaynak: Reuters

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Fed
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