Fed kararı sonrası Trump'tan faiz çıkışı 'Dünyanın en düşük oranları olmalı'

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 25 baz puan düşürme kararını düşük bularak "en az iki katı" indirilebileceğini ifade etti.

Fed politika faizini 25 baz puan indirdi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Fed kararı sonrası Trump tan faiz çıkışı Dünyanın en düşük oranları olmalı 1

"EN AZ İKİ KATI OLABİLİRDİ"

Powell'ı "katı" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü.

Trump, faiz indirimi kararını kastederek, "Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi." dedi.

Fed kararı sonrası Trump tan faiz çıkışı Dünyanın en düşük oranları olmalı 2

"FAİZ ORANIMIZ ÇOK DAHA DÜŞÜK OLMALI"

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine seçilecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan Trump, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bugün görüşeceğini söyledi.

"FAİZ ORANIMIZ DÜNYANIN EN DÜŞÜK ORANLARI OLMALI"

Trump, "Ne aradığım konusunda oldukça iyi bir fikrim var. Faiz oranları konusunda dürüst olacak birini arıyorum. Sadece dürüstlük istiyorum, faiz oranımız çok daha düşük olmalı. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı." diye konuştu.

Fed, bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fed Donald Trump Jerome Powell FED faiz kararı
