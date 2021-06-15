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FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

15.06.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek. Yatırımcıların ve ilgililerin gözü FED toplantısında alınacak kararlara çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz hakkında nasıl bir karar alacağı yatırımcıların ana gündeminde yer alıyor. Peki FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yatırımcılar ve ilgililer "FED toplantısı ne zaman?" , "Faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bu hafta gerçekleştirilecek olan FED toplantısında piyasalara yön verecek faiz kararı alınacak. Avrupa Merkez Bankası gevşek para politikasını sürdürüyor. Peki ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı ne olacak? İşte ayrıntılar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED toplantısı 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. FED faiz kararının 21.30 sıralarında açıklanması öngörülüyor. Bu hafta çarşamba ABD Merkez Bankası'nın (FED), perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), cuma Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarında karar alınacak. Bu kararlar yatırımcıların piyasaya ilişkin kararlarında ve piyasanın yönünde etkili olacak.

FED'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasıda sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Analistler, faiz arttırımının söz konusu olması durumunda doların değer kazanacağı ve ons altında düşüş görüleceğini ifade ediyor. Yapılacak açıklama sonrasında detaylar belli olacak.

Beklentileri geride bırakan enflasyon verisinin piyasada belirsizlik oluşmasına neden olduğunu açıklayan analistler, FED'in para politikası hakkında alacağı kararların oldukça kritik olduğunu ifade ediyor. Analistler, FED'in varlık alımlarıyla alakalı yönlendirmesine dair ipucu aranacağını belirtti. Öte yandan varlık alımları azalırsa oynaklığın yükseleceği ifade edildi.

FED toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED 2021 TOPLANTI TARİHLERİ

FOMC toplantılarının 2021'deki tarihleri şu şekildedir: 26-27 Ocak, 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık. FED'in bu yılın geri kalanındaki 4 toplantısı 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 4-5 Kasım ve 15-16 Aralık arasında yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerika
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