Yatırımcılar ve ilgililer "FED toplantısı ne zaman?" , "Faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bu hafta gerçekleştirilecek olan FED toplantısında piyasalara yön verecek faiz kararı alınacak. Avrupa Merkez Bankası gevşek para politikasını sürdürüyor. Peki ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı ne olacak? İşte ayrıntılar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED toplantısı 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. FED faiz kararının 21.30 sıralarında açıklanması öngörülüyor. Bu hafta çarşamba ABD Merkez Bankası'nın (FED), perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), cuma Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarında karar alınacak. Bu kararlar yatırımcıların piyasaya ilişkin kararlarında ve piyasanın yönünde etkili olacak.

FED'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasıda sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Analistler, faiz arttırımının söz konusu olması durumunda doların değer kazanacağı ve ons altında düşüş görüleceğini ifade ediyor. Yapılacak açıklama sonrasında detaylar belli olacak.