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Fed yalnızca enflasyon endişeleri nedeniyle faizleri artırmayacak

23.06.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın istihdam piyasasının "geniş ve kapsayıcı" şekilde toparlanmasını sağlamayı hedeflediğini tekrar ifade etti ve faizlerin sadece enflasyonun yükseleceği endişelerine bağlı olarak yükseltmeyeceğini ifade etti.

Fed yalnızca enflasyon endişeleri nedeniyle faizleri artırmayacak

ABD Temsilciler Meclisi komitesine hitaben konuşan Powell, "Enflasyonda meydana gelebilecek olası bir artıştan endişe ettiğimiz için faiz oranlarını önleyici bir adım olarak artırmayacağız. Gerçek enflasyon ve diğer dengesizliklerin kanıtlarını görene kadar bekleyeceğiz" dedi.

ABD'de tüketici enflasyonu fiyatlarda yaşanan son artışlarla birlikte 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyonun kontrolden çıktığını savunan komitenin Cumhuriyetçi üyeleri, buna kanıt olarak ek ve ikinci el arabalardaki fiyat artışlarını grafiklerle detaylandırdılar.

"SORUNA YOL AÇACAK"

Cumhuriyetçi Parti Ohio temsilcilerinden Jim Jordan "Hem düzensiz bir istihdam hem de yüksek enflasyona sahibiz, bu bir yerde soruna yol açacak" dedi.

Cumhuriyetçilerin sorularına cevap veren Powell, enflasyonda son aylarda görüşen yükselişin "sıkı ekonomik koşulların bir sonucu" olmadığını ve faiz artırımı gerektirmediğini ifade etti. Powell, ekonominin salgının etkilerinden çıkmasıyla ürün ve hizmetlere yönelik talebin artması ve bu talebin karşılanması esnasında yaşanan darboğazın "kusursuz bir fırtına" yarattığına dikkat çekti.

Powell fiyatlar üzerindeki baskının zamanla, kendi kendine azalacağını söyledi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon
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