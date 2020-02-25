FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgının spor etkinliklerinde aksamalara neden olduğunu, bunun da stadyumların gelir seviyelerini olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirdi.

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgının özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde sportif etkinliklerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olduğu, bu durumun da söz konusu etkinliklerin gerçekleşeceği senaryosuyla planlanan stadyum gelirlerinin üzerinde baskı oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen stadyumların kısa vadeli mali şoklarla başa çıkabilecek likiditeye sahip oldukları, olumsuz etkinin sınırlı olmasının beklendiği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, özellikle Çin’de Formula 1 Grand Prix ve bazı olimpik oyunlar başta olmak üzere çok sayıda etkinliğin ertelendiği, bir kısmının da iptal edildiği hatırlatıldı.

Koronavirüs endişesiyle sportif etkinliklere önümüzdeki dönemde de katılımın azalmasının beklendiği belirtildi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Yüzlerce kişiyi işten çıkaracakYüzlerce kişiyi işten çıkaracak
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings, koronavirüs, spor etkinlikleri,

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

Altında bu seviyeye dikkat!

Altında bu seviyeye dikkat!

Talep patladı, yetmiyor! Fiyatı 12 liraya yükseldi...

Talep patladı, yetmiyor! Fiyatı 12 liraya yükseldi...

Türkiye'den dünyaya 'Korona virüsü tulumu', siparişleri yetiştiremiyorlar

Türkiye'den dünyaya 'Korona virüsü tulumu', siparişleri yetiştiremiyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bir günde servetini 8 milyar dolar artırdı

Bir günde servetini 8 milyar dolar artırdı

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Başvuru ücretine 20 euro zam

Başvuru ücretine 20 euro zam

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Covid-19 dünyada 5 milyon şirketi etkileyebilir'

'5 milyon şirket risk altında'

Victoria's Secret, Sycamore çoğunluk hissesini Sycamore Partners'a 1.1 milyar dolara satıyor

Ünlü moda şirketi satılıyor

General Motors, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'dan çekiliyor

Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Burberry coronavirüs nedeniyle Çin’de 24 mağazasını kapattı

Dev şirket Çin’de 24 mağazasını kapattı

Avrupalıların yüzde 5,2'si evden çalışıyor

Avrupalıların yüzde 5,2'si evden çalışıyor

Lagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor

Lagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.