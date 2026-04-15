Fransa'da petrol şirketleri hükümetin kar marjlarını düşürmeye dair düzenlemesine karşı çıkıyor

Fransa’da petrol şirketleri, hükümetin Orta Doğu’daki ABD-İsrail ve İran Savaşı'nın akaryakıt fiyatlarında yarattığı artışa karşı alınacak önlemler kapsamında petrol dağıtıcılarının kar marjını düşürmeye yönelik düzenleme planına tepki gösterdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız petrol şirketleri Başbakan Sebastien Lecornu'ya gönderdikleri mektupta kar marjlarını düşürmeye yönelik düzenleme planından vazgeçilmesini istedi.

Şirketler, hükümetin kararname çıkararak hayata geçirmeyi planladığı düzenlemenin "haksız, uygulanamaz ve yasa dışı" olduğunu savunarak, pompa fiyatlarının düşürülmesine yönelik enerji tasarrufu sertifikalarının da askıya alınmasını talep etti.

Hükümetin hayata geçirmeyi planladığı yasal düzenleme, şirketlerin akaryakıt krizinden sağlayacağı kar marjını sınırlandırarak pompa fiyatlarını kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Fransa’da muhalefet, hükümeti ve petrol şirketlerini Orta Doğu’daki savaş nedeniyle baş gösteren akaryakıt krizinden fayda sağlamakla suçluyor.

Hükümetin akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı ay başında açıkladığı 70 milyon avroluk yardım paketi yeterli bulunmazken ülke genelinde taşımacılık, balıkçılık ve tarım sektörü çalışanları yer yer eylemlerini sürdürüyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

