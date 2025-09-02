FİNANS

Gazprom, Avrupa'da yer altı gaz depolarının yeterli doluluk seviyesine ulaşmada zorlanacağını belirtti

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerinin yüzde 90 doluluk hedefine ulaşmada zorlanacağını belirterek, "Avrupa hala yer altı depolama tesislerinin doldurulmasıyla ilgili sorunun boyutunun farkında değil." dedi.

Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'da depolama tesislerinin yüzde 71,1, Hollanda'da ise yüzde 64,8 doluluk seviyesinde olduğuna işaret eden Miller, "Depoların doldurulmasına ilişkin göstergeler, bazı Avrupa ülkelerinin yüzde 90 doluluk hedefine ulaşmakta zorlanacağını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Durumun Baltık ülkelerinde de benzer bir seyir izlediğini dile getiren Miller, "Avrupa hala yer altı depolama tesislerinin doldurulmasıyla ilgili sorunun boyutunun farkında değil." dedi.

Miller, mevcut durumun ani veya uzun süreli soğuk havalarda ciddi gaz arzı sorunu yaşatabileceğini savunarak, "Bilindiği üzere, Avrupa genellikle ekim ayının ilk yarısında depolama tesislerinden gaz çekme sezonunu başlatmak zorunda kalıyor. Durumu herhangi bir şekilde düzeltmek için giderek daha az zaman kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

