FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarını doldurma sürecindeki baskı artıyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerini doldurma sürecinin, hızla azalan rezervler ve yetersiz dolum miktarları nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu bildirdi.

Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarını doldurma sürecindeki baskı artıyor

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa doğal gaz sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Avrupa'daki ülkelerin yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, depolarda 31 Mayıs itibarıyla 48,6 milyar metreküp gaz kaldığı belirtildi. Söz konusu hacmin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok daha az olduğuna dikkat çekilen açıklamada, mayısta depolara verilen 8,9 milyar metreküplük gaz miktarının da 2015-2024 yılları mayıs ortalamasının altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa'nın, 1 Kasım itibarıyla yüzde 90 doluluk oranı hedefine ulaşabilmesi için gelecek beş ayda 41,9 milyar metreküp gaz depolamak zorunda olduğu ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Depolara verilen gazın miktarında hızla artış yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinin doğal gazla doldurulması süreci giderek daha fazla baskı altına girmiştir." ifadesine yer verildi.

Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 931 milyar liraya ulaştıHazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 931 milyar liraya ulaştı
Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 5 ayında 1 milyar doları aşkın gelir sağladıTürkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 5 ayında 1 milyar doları aşkın gelir sağladı

Anahtar Kelimeler:
Rusya gazprom
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Nihat Genç'ten kötü haber! Entübe edildi

Nihat Genç'ten kötü haber! Entübe edildi

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Suudi enerji devinden Sivas ve Karaman'da dev yatırım

Suudi enerji devinden Sivas ve Karaman'da dev yatırım

AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

CHP'li isimden 'elektrik faturası zammı' paylaşımı

CHP'li isimden 'elektrik faturası zammı' paylaşımı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.