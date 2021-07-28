Google'ın sahibi Alphabet Q2'de rekor kâr ve gelir açıkladı

Alphabet'in toplam hasılatı %61.6 artarak 61.88 milyar dolar olurken analistlerin beklentisi olan 51.16 milyar doları aştı.

ALPHABET HİSSELERİ YÜKSELDİ

Şirketin çeyreklik kârı analistlerin beklentisi olan hisse başına 19.34 doları aşarak 27.26 dolar yani 18.5 milyar dolar oldu.

Alphabet hisseleri dün açıklanan sonuçların ardından %3.3 yükseldi.

İnsanların koronavirüs salgını nedeniyle daha fazla internette vakit geçirmesinden dolayı satıcılar tüketicilere ulaşmak için Google arama motoru ya da Youtube gibi platformları kullanmaya yöneldiler.

Kaynak: Reuters



