Gözler Pakistan'daki görüşmeye çevrilmişken ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

ABD ile İran arasındaki gerilim hem sahada hem masada devam ediyor. İlkinde çoğu maddede uzlaşma sağlanamayan müzakerelerin ikinci oturumu için ABD ve İran heyetleri Pakistan'da bir araya gelecek.

ABD'DEN İRAN HAMLESİ: KRİPTO VARLIKLARINI DONDURDU

Barış görüşmelerinin ikinci oturumundan nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken sahada ve ekonomi kısmında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünya gözlerini Pakistan'a çevirirken ABD'den yeni bir İran hamlesi geldi. ABD, İran'ın kripto para varlıklarını dondurduğunu aktardı.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ KRİPTO CİNSİNDEN İSTEMİŞTİ

İran Hürmüz Boğazı geçişinde alınacak ücretlerin stablecoin ve bitcoin üzerinden ödenmesini istemişti. Arabulucular ve gemi brokerlerine göre İran, gemilerden alınan ücretlerin kripto para birimi ya da Çin yuanı ile ödenmesini talep etmişti. Nakliye operatörleri, bir süper tanker için ödemelerin 2 milyon dolara kadar çıkabildiğini belirtmişti.