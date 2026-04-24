Gözler Pakistan'daki görüşmeye çevrilmişken ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

ABD ve İran heyetleri Pakistan'a giderken bir müzakere olup olmayacağı merak ediliyor. Beyaz Saray yarına işaret ederken İran da "Müzakere yok" dedi. Peş peşe gelişmeler yaşanırken ABD'den İran'a yönelik kripto para yaptırımı geldi.

Mustafa Fidan
ABD ile İran arasındaki gerilim hem sahada hem masada devam ediyor. İlkinde çoğu maddede uzlaşma sağlanamayan müzakerelerin ikinci oturumu için ABD ve İran heyetleri Pakistan'da bir araya gelecek.

ABD'DEN İRAN HAMLESİ: KRİPTO VARLIKLARINI DONDURDU

Barış görüşmelerinin ikinci oturumundan nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken sahada ve ekonomi kısmında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünya gözlerini Pakistan'a çevirirken ABD'den yeni bir İran hamlesi geldi. ABD, İran'ın kripto para varlıklarını dondurduğunu aktardı.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ KRİPTO CİNSİNDEN İSTEMİŞTİ

İran Hürmüz Boğazı geçişinde alınacak ücretlerin stablecoin ve bitcoin üzerinden ödenmesini istemişti. Arabulucular ve gemi brokerlerine göre İran, gemilerden alınan ücretlerin kripto para birimi ya da Çin yuanı ile ödenmesini talep etmişti. Nakliye operatörleri, bir süper tanker için ödemelerin 2 milyon dolara kadar çıkabildiğini belirtmişti.

İran Kripto para abd
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

