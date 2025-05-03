FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Green Card 2025 sonuçları açıklandı! Green Card DV Lottery 2025 sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

Dünya genelinde milyonlarca kişinin beklediği Green Card sonuçları açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) 2025 yılı çekiliş sonuçları her yıl Mayıs ayında açıklandığı gibi 2025 yılında da Mayıs ayında açıklandı. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları onay numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

Green Card 2025 sonuçları açıklandı! Green Card DV Lottery 2025 sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...
Begüm Özkaynak

Green Card 2025 başvuru sonuçları 3 Mayıs Cumartesi günü açıklandı. ABD'de süresiz oturma ve çalışma izni alabilmek için şansını deneyen adaylar tarafından sorgulanan 2025 kura çekiliş sonuçları Türkiye zaman dilimine göre saat 19.00'da açıklandı.

images (1)

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

Green Card'a başvuran adayların, başvuru sonuçlarına https://dvprogram.state.gov/
adresinden ulaşması mümkün.

images

ADAYLARIN TAKİP ETMESİ GEREKEN ADIMLAR NELER?

Green Card başvuru sonuçlarına 'Confirmation Number' (Onay numarası) ile erişim sağlanabilir. Sonuç sorgulama ekranında, onay numarası ile birlikte soyadınızı ve doğum yılınızı da girmeniz gerekiyor.

  • 'dvprogram.state.gov' adresine girin.

  • Önce 'Check Status' daha sonra 'Continue' butonuna tıklayın.

  • 'Enter Entrant Information' sayfasına geldiğinizde ilk olarak başvuru sırasında aldığınız 16 haneli onay numarasını (confirmation number) girin.

  • Daha sonra soyadınızı girin.

  • Doğum yılınızı girin.

  • Son olarak sayfadaki doğrulama kodunu girin.

  • 'Submit' butonuna tıklayın.

greencardd

ONAY NUMARASI (CONFIRMATION NUMBER) NEDİR?

Green Card'a başvuran adayların sonuçları kontrol edebilmesi için mutlaka Confirmation(onay) numarası bulunması gerekmektedir. Evrensel olarak Green Card Confirmation Number olarak adlandırılan başvuru numarası, halk arasında teyit numarası olarak da bilinmektedir.

Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler.

Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

greencardd

GREEN CARD NEDİR?

Green Card (Yeşil Kart) Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi olarak yaşama ve çalışma hakkı veren bir belgedir. Bu belge sayesinde Amerika'da yaşama ve çalışma özgürlüğü elde edilebilir.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimseyi el yapımı olduğuna inandıramıyor! "Ruhsat alamam, vermezler zaten"Kimseyi el yapımı olduğuna inandıramıyor! "Ruhsat alamam, vermezler zaten"
Önder'in vefatı sonrası DEM'den ilk açıklama! Önder'in vefatı sonrası DEM'den ilk açıklama!

Anahtar Kelimeler:
Amerika aday green card green card nedir kura green card başvuru sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce paylaştı sonra sildi! İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

Önce paylaştı sonra sildi! İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

Kimseyi el yapımı olduğuna inandıramıyor! "Ruhsat alamam, vermezler zaten"

Kimseyi el yapımı olduğuna inandıramıyor! "Ruhsat alamam, vermezler zaten"

Sırrı Süreyya Önder'den geriye sözler kaldı! Canlı yayında anlatmıştı: "Menzilin gözükmesi demek"

Sırrı Süreyya Önder'den geriye sözler kaldı! Canlı yayında anlatmıştı: "Menzilin gözükmesi demek"

'Böyle bir hüküm yok' Alkollü araç kullanmaktan 10 bin lira ceza kestiler...

'Böyle bir hüküm yok' Alkollü araç kullanmaktan 10 bin lira ceza kestiler...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.