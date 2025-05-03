Green Card 2025 sonuçları açıklandı! Green Card DV Lottery 2025 sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

Green Card 2025 başvuru sonuçları 3 Mayıs Cumartesi günü açıklandı. ABD'de süresiz oturma ve çalışma izni alabilmek için şansını deneyen adaylar tarafından sorgulanan 2025 kura çekiliş sonuçları Türkiye zaman dilimine göre saat 19.00'da açıklandı.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

Green Card'a başvuran adayların, başvuru sonuçlarına https://dvprogram.state.gov/

adresinden ulaşması mümkün.

ADAYLARIN TAKİP ETMESİ GEREKEN ADIMLAR NELER?

Green Card başvuru sonuçlarına 'Confirmation Number' (Onay numarası) ile erişim sağlanabilir. Sonuç sorgulama ekranında, onay numarası ile birlikte soyadınızı ve doğum yılınızı da girmeniz gerekiyor.

'dvprogram.state.gov' adresine girin.

Önce 'Check Status' daha sonra 'Continue' butonuna tıklayın.

'Enter Entrant Information' sayfasına geldiğinizde ilk olarak başvuru sırasında aldığınız 16 haneli onay numarasını (confirmation number) girin.

Daha sonra soyadınızı girin.

Doğum yılınızı girin.

Son olarak sayfadaki doğrulama kodunu girin.

'Submit' butonuna tıklayın.

ONAY NUMARASI (CONFIRMATION NUMBER) NEDİR?

Green Card'a başvuran adayların sonuçları kontrol edebilmesi için mutlaka Confirmation(onay) numarası bulunması gerekmektedir. Evrensel olarak Green Card Confirmation Number olarak adlandırılan başvuru numarası, halk arasında teyit numarası olarak da bilinmektedir.

Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler.

Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card (Yeşil Kart) Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi olarak yaşama ve çalışma hakkı veren bir belgedir. Bu belge sayesinde Amerika'da yaşama ve çalışma özgürlüğü elde edilebilir.