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Green Card sonuçları ne zaman açıklanır, nasıl öğrenilir? Green Card sonuçları sorgulama ekranı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışmak isteyen pek çok kişi Green Card başvurusunda bulunur. Başvuru sürecinin ardından en çok merak edilen ve heyecanla beklenen konuların başında sonuçların açıklanma tarihi gelir. Başvuru yapan binlerce kişi ABD’de kalıcı oturum hakkı kazanma şansını yakalamayı ister. Başvuru yapanlar, sürecin sonraki aşamasına geçip geçemediklerini öğrenmek için duyuruları takip eder. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanır, nasıl öğrenilir?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanır, nasıl öğrenilir? Green Card sonuçları sorgulama ekranı
Firdevs Nacar

Green Card programına başvuran kişiler için sonuçların açıklanacağı dönem oldukça heyecan verici olabilir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra birçok kişi, çekilişin sonuçlarını nasıl ve nereden öğreneceğini araştırmaya başlar. Bu noktada doğru bilgiye ulaşmak, süreci doğru takip edebilmek açısından oldukça önemlidir. Özellikle resmi kaynaklar dışında yapılan yönlendirmelere karşı dikkatli olunması gerekir.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?

Green Card, ABD’de süresiz olarak yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkı veren bir kimlik belgesidir. Bu belgeye her yıl Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından birçok ülkeden başvuru yapılabilir. Green Card başvuru sürece genellikle her yıl ekim ayında başlayıp kasım ayının başlarına kadar devam eder. Başvuru tamamen ücretsizdir. Gereken şartları yerine getiren kişiler arasından çekilişle kazanan kişiler belirlenir. Bu süreç tamamen rastgele bir kura sistemine dayalıdır. Sonuçlar da belirlenen tarihte web sitesinde açıklanır.

Green Card çekilişinin sonuçları her yıl mayıs ayının ilk haftasında duyurulur. Örneğin 2025 yılında Green Card çekilişini kazananlar 3 Mayıs tarihinde resmi web sitesinde açıklanmıştır.

Kazanan kişiler, sonraki adım olarak vize süreci için gerekli belgeleri hazırlamalı ve göçmenlik görüşmelerine katılmalıdır. Green Card kazanmak, ABD’de yeni bir hayat kurmak isteyenler için önemli bir fırsat sunar.

Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Green Card sonuçlarını öğrenmek için başvuruda bulunan kişilerin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesine girmeleri gerekir. Sonuçlar yalnızca bu sitede açıklanır. SMS, mail gibi yöntemlerle bildirim yapılmaz. Bundan dolayı başvuruda bulunan kişilerin belirtilen tarihten sonra siteye girerek sonuçları kontrol etmesi gerekir.

Green Card sonuçları sorgulama ekranı açılarak “confirmation number” yani onay numarası, başvuru yapan kişinin soyadı, doğum tarihi gibi bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekir. Siteye giriş yapıldığında başvuru sahibinin çekilişi kazanıp kazanmadığını belirten bir ekran çıkar. Green Card almaya hak kazanıldıysa, “You have been randomly selected for further processing” şeklinde bir yazı çıkar. Bu ifade, sürecin bir sonraki adımına geçmeye hak kazanıldığını gösterir.

Green Card sonuçlarında kazanan kişiler, bu bildirimin sonrasında DS-260 adlı göçmenlik formunu doldurarak konsolosluk görüşmesi için gerekli belgeleri hazırlamalıdır. Eğer ekranda “Has not been selected” gibi bir ifade varsa, başvurunun o yıl için seçilmediği anlamına gelecektir. Her yıl yapılan çekilişe, sonraki yıllarda da katılmak mümkündür.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
amerika birleşik devletleri green card
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