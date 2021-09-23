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İflasın eşiğindeki Evergrande'den yeni gelişme! Hisseleri yüzde 32 prim yaptı

23.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin dolar cinsi tahvil kupon ödemesini bugün yapıp yapmayacağı belirsizliğini korurken, şirketin yönetim kurulu başkanı yatırımcılara kupon ödemelerinin yapılmasının şirketin en büyük önceliği olduğunu açıkladı. Öte yandan Evergrande'nin hisseleri tatil sonrası bugün yüzde 32 yükseldikten sonra kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Şirketin iştiraklerinin hisseleri de yükseldi.

İflasın eşiğindeki Evergrande'den yeni gelişme! Hisseleri yüzde 32 prim yaptı

Yatırımcılar Çin'in ikinci büyük inşaat ve gayrimenkul şirketi Evergrande'nin temerrüte düşeceğinden ve likidite krizinin küresel finansal sisteme etki edeceğinden kaygılanıyorlardı.

Çinli düzenleyici kurumlar yaklaşık 305 milyar dolar borç ve yükümlülüğü bulunan nakit darboğazındaki Evergrande'nin bankacılık sistemi için tehlike oluşturabileceğini belirterek şirketin Çinli yatırımcılara sattığı tahvillerin kredi notunu düşürmüştü.

Pek çok finansal kuruluşun doğrudan kredilerle ya da dolaylı hissedarlıkla riskine maruz kaldıkları Evergrande'nin borçlarına olası bir temerrüdü yüksek getirili tahvil piyasasında da keskin satışları tetikleyebilir.

Evergrande'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan dün yaptığı açıklamada, yatırımcıların tahvil taksitlerinin ödenmesini şirketin birincil önceliği haline getireceklerini belirtti.

Evergrande

Yatırımcıların kaygılarını dindirmek isteyen Hui Ka Yuan ayrıca Pazartesi günü şirket çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, şirketin içinde bulunduğu "en kara andan çıkacağı" konusunda emin olduklarını ve gayrimenkul projelerini taahhüt edildiği gibi yerine getireceklerini ifade etmişti.

Evergrande, bu haftaki bir dizi tahvil kupon ödemesini yaparak temerrütten kurtulmaya çalışırken, şirketin ana iştiraklerinden Hengda Real Estate Group %5.8 faizle işlem gören Eylül 2025 vadeli yuan cinsi yurtiçi tahvilin kupon ödemesini "hallettiğini" dün açıklamıştı.

Fakat Evergrande'nin bugün kupon ödeme süresi gelen 83.5 milyon dolarlık tahvil ödemesinin ödenip ödenmeyeceği hâlâ belirsiz. Şirketin ayrıca gelecek hafta yerine getirmesi gereken 47.5 milyon dolarlık başka bir tahvil kupon ödeme yükümlülüğü de var.

Öte yandan Çin merkez bankası piyasaları rahatlatmak için bankacılık sistemine 90 milyar yuan para enjekte etti.

YÜZDE 32 PRİM YAPTI

Evergrande'nin hisseleri tatil sonrası bugün %32 yükseldikten sonra kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Şirketin iştiraklerinin hisseleri de yükseldi.

Singapur'daki Bondsupermart.com şirketinin sabit getirili yatırım aracı uzmanı Dexter Tan, "Bu gelişmeler şirketin durumu kontrol altına aldığını ve alacaklılarla sorunu çözmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını gösteriyor" dedi.

"Evergrande'nin Çin'deki yerel tahvil kupon ödemesini nasıl yaptığına dair net bir tablo yok," diyen Lucror Analytics'in kredi analisti Chuanyi Zhou, "Nakit ödemesi gibi gözükmüyor. Perşembe günkü dolar cinsi kupon ödemelerini hâlâ yerine getiremeyebilir" diye belirtti.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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