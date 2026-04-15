Ifo: Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisindeki belirsizliği derinleştiriyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan son anket çalışmasına göre, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve İran ile yaşanan çatışma süreci, Alman şirketleri arasındaki belirsizliği son iki yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Ifo: Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisindeki belirsizliği derinleştiriyor

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü, mart ayına ilişkin iş dünyası anket sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisindeki belirsizliği derinleştiriyor.

Şubat ayında yüzde 75,4 olan "gelecekteki iş gelişimini öngörmekte zorlanan şirketlerin oranı", mart ayında yüzde 78,6'ya yükseldi. Böylece Alman şirketlerinin ekonomik belirsizlik göstergesi, şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Belirsizliğin en yoğun hissedildiği alan yüzde 87,7 ile imalat sektörü oldu. Sektördeki belirsizlik oranının ekim 2021'den bu yana yüzde 80'in üzerinde seyretmesi dikkati çekti.

Kimya sektöründe belirsizlik oranı yüzde 95'e ulaşırken, kauçuk ve plastik üreticilerinde bu oran yüzde 93,9 olarak kaydedildi.

Belirsizlik dalgası hizmet sektöründe de etkisini göstererek yüzde 66,6'dan yüzde 72'ye tırmandı. Özellikle taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 88,1'inin planlama sorunları yaşadığı belirtildi.

Ticaret sektöründe belirsizlik yüzde 84,4, inşaat sektöründe ise yüzde 73,4 seviyesine yükseldi.

"BELİRSİZLİK SÜRECİ UZADIKÇA BASKI DAHA DA ARTACAK"

Ifo Anketler Merkezi Başkanı Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İran'daki savaş durumu, Alman ekonomisindeki belirsizliği gözle görülür şekilde artırdı. Birçok şirket için mevcut gelişmelerin kendi faaliyetleri üzerindeki sonuçlarını kestirmek şu an için oldukça güç." ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, şirketlerin enerji fiyatlarındaki artıştan tedarik zinciri kesintilerine kadar pek çok riskle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Belirsizlik süreci uzadıkça, yatırımlar ve ekonomik büyüme üzerindeki baskı daha da artacaktır." uyarısında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

