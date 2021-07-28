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IMF, Japonya ekonomisinin 2021 büyüme oranını revize etti

28.07.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IMF, Japonya ekonomisinin 2021 büyüme oranını aşağı yönlü revize etti.

IMF, Japonya ekonomisinin 2021 büyüme oranını revize etti

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021'de Japonya ekonomisinin büyüme oranını aşağı yönlü revize etti.

Fonun bu ay güncellediği son raporuna göre IMF, Japonya ekonomisine yönelik Nisan 2021'de açıkladığı büyüme tahminini 0,5 oranında düşürdü.

IMF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında Japonya ekonomisinin bu yıl, 2020'ye kıyasla yüzde 2,8 oranında büyüyeceği beklentisini öne sürdü.

JAPONYA TEK ÜLKE OLDU

Raporda, G7 ekonomileri arasında, aşağı yönlü revize edilen tek ülke Japonya olarak kayda geçti.

2022 yılı büyüme oranı beklentisi olarak ise IMF Japonya'nın, daha önce açıklanan oranını 0,5'ten 3'e yükseltti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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