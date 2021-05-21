IMF, salgının etkilerinin sona ermesi için küresel maliyeti hesapladı

IMF yetkililer ayrıca, ekonomik aktivitenin daha hızlı canlandırılması için küresel ekonomiye 2025'e kadar 9 trilyon dolara eşit kaynak enjekte edilmesi gerektiğini, bu kaynaktan en çok zengin ülkelerin yararlanmaları potansiyeli olduğunu da vurguladılar.

"KAMU YATIRIMLARI YOLUYLA SAĞLANACAK"

AB Komisyonu ve G20'nin ev sahipliği yaptığı sağlık zirvesinde konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, pandeminin daha hızlı sona ermesi için zengin ülkelerin bağışlarını artırmaları gerektiğini vurguladı.

Georgieva, "Gelişmiş ekonomiler, salgını sona erdirmek için gerekli kaynağa en fazla katkıyı yapmalılar. Çünkü salgının sona erdirilmesi için yapılacak bu harcamalardan en yüksek getiriyi yine bu ülkeler elde edecek. Tarihe baktığımızda kamu yatırımları yoluyla sağlanacak GSYH artışının yüzde 40'ının gelişmiş ekonomilere gideceği ve 1 trilyon dolar civarında ek vergi geliri elde edecekleri görülüyor" diye konuştu.



