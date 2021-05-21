FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. IMF, salgının etkilerinin sona ermesi için küresel maliyeti hesapladı

IMF, salgının etkilerinin sona ermesi için küresel maliyeti hesapladı

21.05.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath ve uzmanlarından Ruchin Agarwall'ın hazırladıkları rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 40'ının 2021 sonuna ve en az yüzde 60'ının 2022'nin ilk yarısında aşılanmaları için 50 milyar dolar gerekeceğini ortaya koydular.

IMF, salgının etkilerinin sona ermesi için küresel maliyeti hesapladı

IMF yetkililer ayrıca, ekonomik aktivitenin daha hızlı canlandırılması için küresel ekonomiye 2025'e kadar 9 trilyon dolara eşit kaynak enjekte edilmesi gerektiğini, bu kaynaktan en çok zengin ülkelerin yararlanmaları potansiyeli olduğunu da vurguladılar.

"KAMU YATIRIMLARI YOLUYLA SAĞLANACAK"

AB Komisyonu ve G20'nin ev sahipliği yaptığı sağlık zirvesinde konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, pandeminin daha hızlı sona ermesi için zengin ülkelerin bağışlarını artırmaları gerektiğini vurguladı.

Georgieva, "Gelişmiş ekonomiler, salgını sona erdirmek için gerekli kaynağa en fazla katkıyı yapmalılar. Çünkü salgının sona erdirilmesi için yapılacak bu harcamalardan en yüksek getiriyi yine bu ülkeler elde edecek. Tarihe baktığımızda kamu yatırımları yoluyla sağlanacak GSYH artışının yüzde 40'ının gelişmiş ekonomilere gideceği ve 1 trilyon dolar civarında ek vergi geliri elde edecekleri görülüyor" diye konuştu.

Akdeniz'in incisi, bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!Akdeniz'in incisi, bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

Araç sahipleri için önemli karar!

Araç sahipleri için önemli karar!

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

Ripple için iki ülkeden büyük adım!

65 yaş aylığını kimler alabilir?

65 yaş aylığını kimler alabilir?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bitcoin'in neden düştüğü ortaya çıktı!

Bitcoin'in neden düştüğü ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.