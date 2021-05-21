Akdeniz'in incisi, bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen gölevez, zamanla üretimi artarak çiftçiler için alternatif ürün hale geldi. Erdemli’de bazı çiftçiler gölevez yetiştirmeye başladı.

Bir dönüm alanda gölevez yetiştiren Yusuf Şahin, uzun yıllar domates üreticiliği yaptığını ancak istediği geliri elde edemeyince göleveze yöneldiğini kaydetti. Şahin, "Daha sonra araştırdım ve mühendis arkadaşım Mevlüt Şen ile görüştüm. Gölevez dikmem için beni teşvik etti. Ben de domates seramı yıktım ve 2 yıldır gölevez üreticiliği yapıyorum. Bir dönüm gölevez tarlam bulunuyor. Dönümden 7 ton ürün elde ediyorum ve kilosunu yaklaşık 6-7 TL. den satıyorum. Çok güzel bir geliri var" dedi.

AKDENİZİN İNCİSİ GÖLEVEZ

Erdemli’de gölevez konusunda birçok araştırma yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen, "Dünya genelinde çok popüler olan ve tüketimi çok olan gölevez ülkemizde pek fazla bilinmeyen bir sebze türü. Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilebilen ve geliri çok fazla olan gölevez özellikle cips sanayisinde oldukça fazla kullanılan bir sebze türüdür.