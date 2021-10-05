İngiltere Başbakanı Johnson: 1970'lerdeki gibi enflasyon sarmalı yok

Johnson, neredeyse 25 yıldır düşük ücretlerle yabancıları çalıştıran şirketlerin artık çalışanlarına daha fazla ücret vermeleri gerektiğini ve daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

BBC Radio'nun İngiltere krizde mi sorusuna Johson "Hayır" diyerek yanıt verdi.

Johnson, "Son 20-25 yıldır pek çok türde şirket düşük ücret, düşük maliyet ve göç üzerine kurulu bir yaklaşım içerisindeydi" dedi.

"1790'LERDEKİ GİBİ DEĞİL"

Ülkenin 1970'lerdeki gibi bir enflasyon sarmalı içerisinde olup olmadığının sorulması üzerine Johson "Sorunun o şekilde baş göstereceğini düşünmüyorum ve bence bu ülkenin lojistik ve tedarik zincirleri ile ilgili sorunların üstesinden gelme kabiliyeti son derece güçlü" dedi. (Reuters)



