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İngiltere Başbakanı Johnson: 1970'lerdeki gibi enflasyon sarmalı yok

05.10.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin istihdam krizi veya 1970'lerdeki gibi bir enflasyon sarmalı içinde olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson: 1970'lerdeki gibi enflasyon sarmalı yok

Johnson, neredeyse 25 yıldır düşük ücretlerle yabancıları çalıştıran şirketlerin artık çalışanlarına daha fazla ücret vermeleri gerektiğini ve daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

BBC Radio'nun İngiltere krizde mi sorusuna Johson "Hayır" diyerek yanıt verdi.

Johnson, "Son 20-25 yıldır pek çok türde şirket düşük ücret, düşük maliyet ve göç üzerine kurulu bir yaklaşım içerisindeydi" dedi.

"1790'LERDEKİ GİBİ DEĞİL"

Ülkenin 1970'lerdeki gibi bir enflasyon sarmalı içerisinde olup olmadığının sorulması üzerine Johson "Sorunun o şekilde baş göstereceğini düşünmüyorum ve bence bu ülkenin lojistik ve tedarik zincirleri ile ilgili sorunların üstesinden gelme kabiliyeti son derece güçlü" dedi. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İngiltere
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