FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. İngiltere'de işsizlik ağustos ayı itibarıyla yüzde 4,5'e geriledi.

İngiltere'de işsizlik ağustos ayı itibarıyla yüzde 4,5'e geriledi.

12.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) verilerine göre, ülkede bu yılın temmuz ayında yüzde 4,6 olan işsizlik, ağustosta yüzde 4,5'e düştü. Ülkede işsiz sayısı ise ağustos ayı itibarıyla 1,5 milyon seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere'de işsizlik ağustos ayı itibarıyla yüzde 4,5'e geriledi.

Ülkede herhangi bir iş yerine bağlı olarak bordrolu çalışanların sayısı da geçen ay 207 bin artarak 29,2 milyon ile salgın öncesindeki seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre, bordrolu çalışan sayısında geçen ay görülen artış, istihdam piyasasının salgının olumsuz şartlarını geride bırakmış olmasına işaret ediyor.

Öte yandan, İngiliz ekonomisi toparlanma istikametinde ilerlerken, giderek artan kalifiye iş gücü açığı; işletmelerin aradıkları özelliklere sahip çalışan bulmakta zorlandıklarını ortaya koyuyor.

ONS verilerine göre, ülkede genelinde eylül itibarıyla başta ulaştırma, perakende, hizmet ve konaklama sektörleri olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon iş gücü açığı bulunuyor.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ZOR DURUMDA

İngiltere'de sektörler arasında en yüksek iş gücü açığı artışı ise yüzde 56,1 ile ağır araç sürücülerinin yer aldığı ulaştırma sektöründe kaydedildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin maaş destek programı ile salgın döneminde istihdamı korumayı hedefleyen stratejinin işe yaradığını belirterek, "Eylül ayında işten çıkarma sayısı çok düşük kaldı. Her zamankinden daha fazla insan şirketlerde bordolu olarak çalışıyor. İşsizlik oranı 8 aydır üst üste düştü." ifadelerini kullandı. (AA)

İngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi! Fabrikalar kapanabilirİngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi! Fabrikalar kapanabilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...
Küresel piyasalar negatif seyrediyorKüresel piyasalar negatif seyrediyor
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Enerji sektörü: Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı

Enerji sektörü: Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı

Hareketlilik sürüyor! Günün ilk rakamları

Hareketlilik sürüyor! Günün ilk rakamları

Dolar, 9 TL seviyesini aştı

Dolar, 9 TL seviyesini aştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Emekliye en az 1695 TL! 2000'den sonra emekli olanlar dikkat

Emekliye en az 1695 TL! 2000'den sonra emekli olanlar dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.