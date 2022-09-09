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İngiltere Merkez Bankasından flaş karar! Ertelendi

09.09.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Merkez Bankasından flaş karar geldi. Banka, Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısını, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatı nedeniyle bir hafta ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kurulun faiz kararı 22 Eylül'de yerel saatle 12.00'de açıklanacak." denildi.

İngiltere Merkez Bankasından flaş karar! Ertelendi

İngiltere Merkez Bankası, kraliçenin ölümünün ardından Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısı, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatı nedeniyle bir hafta ertelendi.

BoE’den yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından İngiltere’de 12 gün boyunca yas tutulacak olması nedeniyle Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısının 15 Eylül'den 22 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, "Kurulun faiz kararı 22 Eylül'de yerel saatle 12.00'de açıklanacak." denildi.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 2. Elizabeth, dün 96 yaşında vefat etmişti. Ülke, Kraliçe’nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak.

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Anahtar Kelimeler:
faiz İngiltere Merkez Bankası
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