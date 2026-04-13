İran savaşı dengeleri değiştirdi! Enerjide avantaj Çin'e geçiyor

İran savaşı sonrası enerji arzında yaşanan aksaklıklar, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırırken Çin’in küresel avantajını artırabileceği öne sürüldü.

Begüm Özkaynak

İran ile yaşanan savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı sarsıntı, dengeleri yeniden şekillendiriyor. Petrol ve doğal gaz arzındaki aksaklıklar, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırırken, bu alanda güçlü konumda olan Çin’in öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ ETKİSİ ASYA’YI VURDU

Küresel petrol ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji akışının büyük bölümü Asya’ya yöneliyordu. Boğazın büyük ölçüde kapanmasıyla birlikte Asya ülkeleri enerji tasarrufuna yönelirken, azalan rezervlerini korumaya çalışıyor.

ABD ve Avrupa’da ise akaryakıt fiyatlarında hızlı artışlar yaşanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNİN YÜZDE 70'İ ÇİN'DE

Uzmanlara göre enerji arzındaki bu kırılma, Çin’in küresel rekabette avantajını artırabilir. Çin; batarya, güneş paneli ve elektrikli araç üretiminde dünya lideri konumunda bulunuyor. Artan enerji maliyetleriyle birlikte yenilenebilir teknolojilere olan talebin yükselmesi, Çinli şirketlerin ihracatını destekleyebilir.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Çin, küresel elektrikli araç üretiminin yüzde 70’inden fazlasını, batarya hücresi üretiminin ise yaklaşık yüzde 85’ini gerçekleştiriyor.

ABD VE ÇİN ARASINDA ENERJİ YARIŞI

Enerji politikalarında ABD ile Çin arasında belirgin bir ayrışma dikkat çekiyor. ABD yönetimi petrol ve doğal gaz üretimini artırmaya odaklanırken, Çin uzun süredir yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendiriyor.

Uzmanlar, İran savaşıyla birlikte bu iki farklı yaklaşımın sonuçlarının daha net görüleceğini ifade ediyor.

ÇİN ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ YÜKSELİYOR

Çinli otomobil üreticisi BYD ve batarya devi CATL gibi şirketler, düşük emisyonlu enerji çözümlerine yönelik artan talep sayesinde büyüme potansiyeli taşıyor.

Mart ayında bu şirketlerin hisselerinde sırasıyla yaklaşık yüzde 11 ve yüzde 24 oranında artış görüldü.

YATIRIMCILAR YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİYOR

Artan enerji fiyatları ve arz riskleri, yatırımcıların yenilenebilir enerjiye yönelmesine neden oluyor. Güneş panelleri, batarya depolama sistemleri ve elektrikli araçlara yönelik yatırımların özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkelerde hız kazanması bekleniyor.

KÜRESEL DÖNÜŞÜM HIZLANABİLİR

Uzmanlara göre enerji fiyatlarındaki yükseliş, hanehalkı ve sanayiyi alternatif enerji kaynaklarına yöneltebilir. Bu durum, uzun vadede elektrikli araçlar ve güneş enerjisi gibi alanlarda talebin artmasına zemin hazırlayabilir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

