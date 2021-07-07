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İran uranyum üretimine başladı; ABD ve Avrupa'dan eleştiri geldi

07.07.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) İran'ın zenginleştirilmiş uranyum metali üretme sürecine başladığını açıklarken üç Avrupa ülkesi bunun 2015 İran nükleer anlaşması görüşmelerine tehdit oluşturabileceğini belirtti.

İran uranyum üretimine başladı; ABD ve Avrupa'dan eleştiri geldi

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum metali üretmesi nükleer silah geliştirimesine yardım edebilir.

Tahran, İran'ın adımlarının araştırma reaktörüne yakıt üretme amaçlı olduğunu açıklarken ABD bu adımı "geriye dönük talihsiz bir adım" şeklinde niteleyerek eleştirdi.

"GÖRÜŞMELERİ BALTALAYABİLİR"

ABD'li ve Avrupalı yetkililer İran'ın adımlarının ABD ve İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına uymasını sağlamayı hedefleyen iki ülke arasındaki dolaylı görüşmeleri karmaşık hale getirerek muhtemelen baltalayabileceğini söylüyorlar.

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump 2015 nükleer anlaşmasından çekilmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya dün İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal eden kararına dair "ciddi endişeleri" olduğunu açıkladı.

Üç ülkenin İngiltere dışişleri bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamasında "İran'ın, nükleer silah geliştirmenin başlıca adımları olan uranyum metali araştırma ve geliştirme ya da üretimi için geçerli bir sebebi yok" denildi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
İran
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