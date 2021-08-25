İş gücü tükeniyor! Almanya'dan duyuruldu: Her yıl 400 bin göçmen...

Almanya Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Detlef Scheele, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, Almanya'daki iş piyasasında kalifiye eleman ihtiyacının her geçen gün daha fazla hissedildiğine dikkati çekerek "Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Önceki yıllara göre, bu rakam da çok daha fazla. Yaşlı veya hasta bakım alanında, iklimlendirme teknisyenlerine lojistik uzmanlara ve akademisyenlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Göçmen iş gücü ile sığınmacı konusunun karıştırılmamasını isteyen Scheele, "O konu, insani bir sorundur. Afganistan'dan gelen mülteciler yola çıkarsa Almanya onları kabul etmek için üzerine düşeni yapmalıdır. Ama benim için iş gücü piyasasındaki boşlukları doldurmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"ALMANYA'DA İŞ GÜCÜ TÜKENİYOR"

"Sığınmacı konusunun Almanya'da aşırı sağcı partileri güçlendirdiği" iddiasına ilişkin Scheele, şunları kaydetti:

"Ayağa kalkıp şöyle diyebilirsiniz; yabancı istemiyoruz. Ama bu işler öyle işlemiyor. Dediğim gibi biri insani bir sorun, diğeri iş gücü piyasası sorunu. İkisi birbirine karıştırılmamalıdır. Gerçek şu ki; Almanya'da iş gücü tükeniyor ancak bu boşluk, insani nedenlerle sığınma hakkı verilen kişiler tarafından da kısmen doldurulabilir. 2015 mülteci dalgasında, içlerinde nitelikli insanlar ve yüksek eğitim hedefleri olan birçok insan da vardı. Bence insanlar, mülteci merkezlerinde oturmak için kendi ülkelerinden kaçmaz."

Demografik gelişme nedeniyle potansiyel çalışan sayısının bu yıl yaklaşık 150 bin azalacağını aktaran Scheele, "gelecek yıllarda bunun çok daha dramatik bir hal alabileceği" uyarısında bulundu.

SALGIN NİTELİKLİ GÖÇMENLERİN ALMANYA'YA GİDİŞİNE ENGEL OLDU

2005 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Angela Merkel, uzun süre iş gücü açığının Avrupa Birliği’ne yeni üye olan Balkan ülkelerinden gelecek nitelikli elemanlarla kapatılmasının mümkün olacağını savundu. Ancak bu beklenti, Almanya‘nın ülkeye göç etmek isteyen yüksek nitelikli kişiler ve akademisyenlere ABD ve Kanada’nın yanısıra bazı başka AB ülkelerine göre daha az cazip koşullar sunması nedeniyle tam anlamıyla tatmin edici bir orana ulaşmadı. Gerçi Merkel ve hükümeti, son yıllarda ülkedeki mültecileri işgücü piyasasına kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor.

Son olarak 2015 yılında başlayan mülteci akınında, Avrupa’da en çok göçmene sınırlarını açan ülke Almanya oldu. 2015 yılından bu yana ülkeye mülteci olarak girenlerin sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Göçmen gençlerin meslek eğitimi almaları için çeşitli imkanlar sunuluyor, söz konusu gençlere kapılarını açan firmalar, devletten maddi yardım da alabiliyor. Mesleki eğitimini tamamlayanlar, eğitim aldıkları alanda iki yıl çalışırlarsa süresiz oturum, hatta vatandaşlık hakkı kazanıyorlar.

NİTELİKLİ GÖÇ YASASI GEÇEN YIL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ayrıca, iş gücü ve kalifiye eleman açığının kalıcı olarak kapatılabilmesi için, Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya’ya gelişini kolaylaştırmayı hedefleyen "Nitelikli İş Gücü Göç Yasası" geçen yıl yürürlüğe girdi. Yasa nitelikli olan herkese Almanya’nın kapılarını açarken o zamana kadar geçerli olan, boş işyerlerinde Alman ve AB vatandaşlarına öncelik şartı da kalktı.

Uygulamanın başlamasıyla, mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip olan ve Almanya’ya gelmeden önce ülkede yerleşik bir firmayla iş sözleşmesi imzalayan vasıflı eleman, gelip hemen çalışabilme hakkına kavuştu.

AB dışındaki ülkelerden gelen nitelikli elemanlar aynı zamanda, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da çalışmak veya iş aramak için Almanya’ya gidebilme hakkına sahip oldu. Buna göre, meslek diplomalarına Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinde denklik alan ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlayan vasıflı elemanlar ve söz konusu branşlarda eğitimli akademisyenler, somut bir iş teklifi olmadan, iş aramak için Almanya’ya gidip geçici oturum izniyle 6 aya kadar kalabiliyorlar.

Türkiye’den Almanya’ya iş aramak amaçlı gidecek nitelikli elemanların iş aradığı sürece kendi geçimini ya da varsa beraberindeki aile üyelerinin geçimini sağlayacağını da Almanya’ya gitmeden önce belgelemesi gerekiyor. Ancak yasanın 1 Mart 2020’de çıkmasından birkaç gün sonra Almanya ve tüm dünyanın Corona salgını nedeniyle kapanması, yeni yasadan yararlanmayı umut edenler açısından hayal kırıklığı oldu.

Salgın nedeniyle iş hacmi küçülmesine rağmen vasıflı çalışan açığı azalmadı. Araştırmalara göre Almanya‘da, 60 meslek dalında nitelikli iş gücü açığı bulunuyor. Bu mesleklerin başında ise yaşlanan nüfusla bağlantılı, hemşirelik, hasta bakıcı, yaşlı bakımı gibi mesleklerle sağlık sektörü geliyor. İş gücü eksikliğinin en yoğun yaşandığı diğer mesleklerse klasik el zanaatları, ayrıca inşaat, metal ve elektronik endüstrisi meslekleri ile IT branşındaki meslekler olarak tanımlanıyor.

Kaynak: VOA- AA

