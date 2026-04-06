İspanyollar rekor kırdı! İstihdamda 22 milyonu aştılar

İspanya'da istihdam tarihi seviyelere ulaştı. Hizmet sektöründeki büyüme ve Paskalya dönemindeki artan talep sayesinde Sosyal Güvenlik sistemine kayıtlı çalışan sayısı ilk kez 22 milyonun üzerine çıktı.

TARİHİ SEVİYEYE ULAŞTI

Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış Sosyal Güvenlik kayıtlı çalışan sayısı Mart ayında 80 bin 274 kişilik artışla 22 milyon 10 bin 532'ye yükseldi.

Ortalama verilere göre ise istihdam 211 bin 510 kişi artarak 21,88 milyona ulaştı. Bu artış, Mart ayları arasında şimdiye kadarki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre de toplam çalışan sayısı 21,8 milyonun üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

KADIN İSTİHDAMI DA ZİRVEDE

Hükümet, 2018 yılından bu yana Sosyal Güvenlik sistemine kayıtlı çalışan sayısının yaklaşık 3,4 milyon arttığını açıkladı.

Kadın istihdamı da dikkat çekici bir yükseliş göstererek 10,4 milyona yaklaşarak rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıca kalıcı iş sözleşmelerinde ve bilgi, bilim ve teknoloji gibi yüksek nitelikli sektörlerde de büyüme kaydedildiği belirtildi.

PEDRO SANCHEZ: "TARİH YAZIYORUZ"

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, resmi veriler açıklanmadan önce sosyal medya hesabından sadece "22" paylaşımı yaparak rekorun sinyalini verdi.

Daha sonra yayımladığı videoda ise çalışanlara hitap ederek, "Ülkeyi ayakta tutan, üreten ve geliştiren sizlersiniz. Hep birlikte tarih yazıyoruz" ifadelerini kullandı.