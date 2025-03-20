FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü

İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü

20.03.2025 14:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü.

İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz düşürülerek yüzde 0,25’e çekildiği bildirildi.

Piyasadaki beklenti de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Bugünkü faiz indirimi, Mart 2024’ten bu yana art arda beşinci indirim oldu. SNB, Mart 2024’te Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu.

SNB açıklamasında, enflasyon görünümün yakından izlendiği belirtilerek, “Bugünkü faiz ayarlamasıyla SNB, düşük enflasyonist baskı ve enflasyona yönelik artan aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında parasal koşulların uygun kalmasını sağlamaktadır.” ifadesi kullanıldı.

İsviçre'nin ekonomik görünümünün önemli ölçüde daha belirsiz hale geldiği aktarılan açıklamada, "Dünya genelinde artan ticaret ve jeopolitik belirsizlikler karşısında, yurt dışındaki gelişmeler ana riski oluşturmaya devam etmektedir." denildi.

İsviçre, şubattaki yüzde 0,3 ile büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

SNB, enflasyonun yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesini hedefliyor. Banka, gerekirse döviz piyasasında aktif olmaya hazır olduğunu da belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Bakan Bolat: Ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedirBakan Bolat: Ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedir
Alt üstü kripto deyip bu olursa şaşırmayın! Alt üstü kripto deyip bu olursa şaşırmayın!
Anahtar Kelimeler:
İsviçre faiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltındayken peş peşe çağrı yaptı: Bu işin içinde olan herkes kirlidir!

Gözaltındayken peş peşe çağrı yaptı: Bu işin içinde olan herkes kirlidir!

Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu!

Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

İBB için 'Capacity AVM'den rüşvet' iddiası! Tam 5 milyon euro

İBB için 'Capacity AVM'den rüşvet' iddiası! Tam 5 milyon euro

Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.