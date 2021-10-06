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Japonya'dan 'seyahate çık' kampanyası! 60 milyon turist bekliyorlar

06.10.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisindeki yerel turizm piyasasını canlandırmak için teşvik programı uygulamayı planlıyor.Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, düzenlediği basın toplantısında, 2030'a kadar 60 milyon yabancı turistin ülkeye gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Japonya'dan 'seyahate çık' kampanyası! 60 milyon turist bekliyorlar

Hafta başında göreve gelen Kişida Fumio hükümeti, geçen hafta sona eren olağanüstü hal (OHAL) sonrası "seyahate çık" kampanyası uygulamayı planlıyor.

60 MİLYON TURİST BEKLİYOR

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, düzenlediği basın toplantısında, 2030'a kadar 60 milyon yabancı turistin ülkeye gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Saito, buna yönelik Başbakan Kişida'dan "hem salgın önlemlerinin uygulanması hem de turizm sektörünün canlandırılması" talimatı aldığını söyledi.

Virüsün uluslararası turizme etkisinin halen hissedildiğini kaydeden Saito, yerel turizm piyasasını canlandıracak turizm teşviki programı uygulayacaklarını bildirdi.

Saito, "Kovid-19 vakalarının seyrini izleyeceğiz ve kampanyanın zamanlamasını programlayacağız. Kampanya turizm bölgeleri ve yerel ekonomiler için oldukça kritik." dedi.

Turistin masraflarını yarıya kadar karşılayan ve Temmuz 2020'de başlatılan kampanya, vaka oranlarının yükseliş trendini koruması sebebiyle Aralık 2020'de durdurulmuştu.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 707 bin 126’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 bin 809’a yükseldi.

Ülke genelinde, 655 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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