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JPMorgan'dan ABD ekonomisi tahmini

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2020 09:50 | Son Güncelleme

JPMorgan, ABD ekonomisinin COVID-19 vakalarındaki artış etkisiyle 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1 daralacağını tahmin etti.

JPMorgan'dan ABD ekonomisi tahmini

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan COVID-19 vakalarında artış nedeniyle ABD ekonomisinin 2021 ilk çeyrekte daralacağını tahmin eden ilk büyük banka oldu.

2020 4'ncü çeyrekte yüzde 2,8 büyüme bekleyen JPMorgan, vaka sayılarında artışa ve uygulamaya konan tedbirlere bağlı olarak ABD ekonomisinini ilk çeyrekte yüzde 1 daralacağını tahmin etti. 2021 ikinci çeyrekte yüzde 4,5 büyümeye dönüleceğini öngören JPMorgan, üçüncü çeyrek beklentisini de yüzde 6,5 büyüme olarak ortaya koydu.

JPMorgan ekonomistleri ayrıca, ABD'de 1 trilyon dolar civarında br COVID-19 yardım paketinin 2021 ilk çeyrek sonuna doğru devreye girmesini beklediklerini de ifade ettiler.

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