JPMorgan kârını %155 artırdı

ABD ekonomisi için barometresi olarak görülen JPMorgan, geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından dolayı temerrüte düşecek krediler için ayırdığı karşılıklardan 3 milyar doları daha serbest bıraktı.

HİSSE SENEDİ GELİRİ ARTTI

Geçen yılki dalgalı piyasaların sakinleşmesiyle bankanın kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı gelirleri tahvil alım satımlarındaki düşüş nedeniyle %19 gerilerken toplam alım satım işlemlerindeki gelirleri de %28 azalarak 8.1 milyar dolar seviyesine indi.

Bankanın hisse senedi piyasalarından geliri ise %13 yükseldi.

Kaynak: Reuters



