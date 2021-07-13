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JPMorgan kârını %155 artırdı

13.07.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JPMorgan Chase & Co'nun bugün açıklanan bilançosunda alım satım işlemleri gelirinin geçtiğimiz seneki rekor seviyelere kıyasla düşüş yaşanmasına rağmen temerrüte düşecek krediler için ayırdığı karşılığın serbest kalmasından güç bularak kârını %155 artırdı.

JPMorgan kârını %155 artırdı

ABD ekonomisi için barometresi olarak görülen JPMorgan, geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından dolayı temerrüte düşecek krediler için ayırdığı karşılıklardan 3 milyar doları daha serbest bıraktı.

HİSSE SENEDİ GELİRİ ARTTI

Geçen yılki dalgalı piyasaların sakinleşmesiyle bankanın kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı gelirleri tahvil alım satımlarındaki düşüş nedeniyle %19 gerilerken toplam alım satım işlemlerindeki gelirleri de %28 azalarak 8.1 milyar dolar seviyesine indi.

Bankanın hisse senedi piyasalarından geliri ise %13 yükseldi.

Kaynak: Reuters

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