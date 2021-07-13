FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu

Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu

13.07.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağını duyurduğu otoyolda, geçiş ücreti, araç sınıfı ve mesafeye göre en düşük 78,5 lira, en yüksek 243 lira olacak.

Ankara-Niğde Otoyolu indirimli geçiş ücretleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) alınan bilgilere göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1'inci ve 3'üncü kesimleri 4 Eylül 2020'de, 2'nci kesimi ise 16 Aralık 2020'de trafiğe açıldı.

Söz konusu kesimlerinin hizmete alınmasıyla otoyol tamamen işletmeye açılarak, görevli şirket tarafından ücret toplanmaya başlandı.

KGM tarafından işletme süresince söz konusu yatırımın daha yaygın ve etkin kullanımını sağlamak ve böylelikle gerçekleşecek yakıt ve zaman tasarrufuyla ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını temin etmek adına, uygulama sözleşmesi hükümlerine uygun belirlenen geçiş ücretlerinde, araç sınıflarına göre değişen oranlarda indirim yapılarak belirlenmesinin yararlı olacağı değerlendirildi.

Dikkat son gün 31 Temmuz! Hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor?Dikkat son gün 31 Temmuz! Hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor?

YÜZDE 40'A KADAR İNDİRİM UYGULANACAK

Bu doğrultuda 17 Temmuz'dan (saat 00.00) itibaren geçerli olmak üzere Ankara-Niğde Otoyolu'nda fiili geçiş ücretlerine, araç sınıflarına göre yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacağı müjdesini vermişti.

Yeni ücret tarifesi şöyle:

Ankara-Niğde uygulanacak geçiş ücreti (TL-KDV dahil) Uygulanacak indirim ücreti (Yüzde)

serdhfghjkl

İstanbul'a çifte müjde: Süre uzatıldı, ücretsiz olacakİstanbul'a çifte müjde: Süre uzatıldı, ücretsiz olacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu! Maaşlar arttıBakan duyurdu! Maaşlar arttı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
PPK faiz kararını ne zaman açıklayacak? PPK faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Ödemeler bayram öncesi hesaplarda olacak

Ödemeler bayram öncesi hesaplarda olacak

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.