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JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

28.02.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, Ukrayna'yı işgal ettiği için Batı ülkelerinin ağır yaptırımlarına hedef olan Rusya ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 gerileyeceği tahmininde bulundu.

JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, Ukrayna'yı işgal ettiği için Batı ülkelerinin ağır yaptırımlarına hedef olan Rusya ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 gerileyeceği tahmininde bulundu.

JPMorgan, Rus ekonomisinin 2022 yılı tamamında ise yüzde 3,5 oranında daralacağını öngördü.

Bankanın uzmanlarından Jahangir Aziz, ilan edilen yaptırımların hayata geçirildiğinde Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin “sert” olacağını belirterek, "Büyüme yavaşlarken, enflasyon artarken ve yüksek faiz oranlarına rağmen Rusya Merkez Bankası’nın döviz rezervleri ve Rusya’nını cari hesap fazlalığı, ekonominin iki ana direğiydi, ama artık değil.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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