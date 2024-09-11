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  4. Kapı tutucu diye kullanıyordu... Ölünce evin miras kaldığı akrabası fark etti: Servet değerinde çıktı! 1.1 milyon dolar ediyor

Kapı tutucu diye kullanıyordu... Ölünce evin miras kaldığı akrabası fark etti: Servet değerinde çıktı! 1.1 milyon dolar ediyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.09.2024 17:18
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Romanya'da yaşlı bir kadının bulduğu ve değeri anlaşılamayıp kapı tutucu olarak kullanılan 3,5 kilogramlık taşın servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Bu taş, dünyanın en büyük kehribar parçalarından biri olarak değerlendirilirken değerinin de yaklaşık 1.1 milyon dolar olduğu aktarılıyor.

Kapı tutucu diye kullanıyordu... Ölünce evin miras kaldığı akrabası fark etti: Servet değerinde çıktı! 1.1 milyon dolar ediyor

Romanya'da yaşlı bir kadının bulduğu ve değeri 1.1 milyon dolar olan değerli taş, tüm dünyada gündem yarattı. Milyonlarca yıl önce ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşan ve sıcak tonlarıyla bilinen değerli bir taş olan amber, Romanya'daki Colti köyü civarında, Buzau Nehri kıyısındaki kumtaşlarında bulunabiliyor. Bu bölgede de bu taşlar 1920'lerden beri çıkarılıyor. "Rumanit" olarak da bilinen bu kehribar, kırmızımsı tonlarıyla meşhur olurken bir o kadar da kıymetli.

ÖLÜNDE EV AKRABASI MİRAS KALDI! İLGİNÇ KAPI TUTUCUDAN ŞÜPHELENDİ

İşte bu değerli taştan yani özel rumanit parçasından bulan yaşlı kadın da, Romanya'daki Colti'de yaşıyordu. Kadının evine giren hırsızların bile sıradan bir kapı tutacağı zannedip gözden kaçırdığı bu bu kıymetli taşın ardındaki gerçek, 1991 yılında kadının vefatından sonra, evi miras alan akrabası tarafından ortaya çıkarıldı. Kapı tutucu olarak kullanılan taşın farklı bir şey olabileceğinden şüphelenen akraba, taşın değerini öğrendi.

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Sonrasın mirasçı, o amberi Romanya devletine sattı ve Krakow’daki Tarih Müzesi'nde uzmanlar tarafından incelenmesi sağlandı.

38 İLE 70 MİLYON YIL ARASINDA BİR YAŞI VAR

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre uzmanlar, bu amber parçasının 38 ila 70 milyon yıl arasında bir yaşa sahip olduğunu belirtti.

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"BU KEŞİF BÜYÜK ÖNEME SAHİP"

Buzau İl Müzesi Müdürü Daniel Costache, El Pais'e yaptığı açıklamada, bu keşfin hem bilimsel hem de müze açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Rumanit parçası, 2022'den beri bulunduğu Buzau İl Müzesi'nde sergileniyor.

Daha önce de ABD Michigan'da bir adamın kapı durdurucu olarak kullandığı taşın aslında 100 bin dolar değerinde bir meteorit olduğu ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kehribar Romanya taş
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