Karadağ vizesiz geçişi askıya almıştı! Türk vatandaşları için yeni sistem: Hızlandırılmış vize prosedürü

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı. Olayın ardından bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

VİZE SERBESTİSİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Ülkedeki olayların ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, umumi (bordo) pasaporta sahip vatandaşların 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacağını belirtti.

HIZLANDIRILMIŞ VİZE PROSEDÜRÜ UYGULANACAK

Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türkler için de hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağı açıklandı.

Öte yandan, maksimum kalış süresi 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaport ve oturum kartı sahibi olan kişiler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli vizeye sahip olanlar Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabilecek.