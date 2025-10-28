FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Karadağ vizesiz geçişi askıya almıştı! Türk vatandaşları için yeni sistem: Hızlandırılmış vize prosedürü

Karadağ'da yaşanan bıçaklama olayı sonrası ülkedeki Türk vatandaşları hedef alınmış, Karadağ vize serbestini geçici olarak kaldırmıştı. Yaşanan gelişmelerinin ardından Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türkler için hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağı açıklandı.

Karadağ vizesiz geçişi askıya almıştı! Türk vatandaşları için yeni sistem: Hızlandırılmış vize prosedürü
Melih Kadir Yılmaz

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı. Olayın ardından bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Karadağ vizesiz geçişi askıya almıştı! Türk vatandaşları için yeni sistem: Hızlandırılmış vize prosedürü 1

VİZE SERBESTİSİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Ülkedeki olayların ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

Karadağ vizesiz geçişi askıya almıştı! Türk vatandaşları için yeni sistem: Hızlandırılmış vize prosedürü 2

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, umumi (bordo) pasaporta sahip vatandaşların 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacağını belirtti.

HIZLANDIRILMIŞ VİZE PROSEDÜRÜ UYGULANACAK

Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türkler için de hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağı açıklandı.

Öte yandan, maksimum kalış süresi 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaport ve oturum kartı sahibi olan kişiler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli vizeye sahip olanlar Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin ihracat markasıydı! İflas kervanına katıldıTürkiye'nin ihracat markasıydı! İflas kervanına katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Riyad'da "Egemenlik ve Küreselleşme" panelinde konuştuHazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Riyad'da "Egemenlik ve Küreselleşme" panelinde konuştu

Anahtar Kelimeler:
Vize Karadağ Türkiye türk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.