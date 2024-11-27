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Kokoreç için bir hamle de onlardan geldi! 'Tarihe geçecek'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.11.2024 14:03
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Türk mutfağının pek çok lezzetinde karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan’da ’Kokoreç’in hangi ülkeye ait olduğu konusu gündemdeki yerini korurken, bir hamle de ’Bozüyük Kokoreçi’ konusunda Bilecik’ten geldi.

Kokoreç için bir hamle de onlardan geldi! 'Tarihe geçecek'

Kokoreç, ülkemizin ünlü sokak lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası), en iyi sakatat yemekleri listesinde Yunan lezzeti ’Kokoretsi’yi ilk sıraya yerleştirirken, Türkiye’den kokoreç ise aynı listede 4’üncü sırada yer aldı.

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’BOZÜYÜK KOKORECİ’ COĞRAFİ İŞARETLEME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Yaşanan bu tartışmalar ardından Bilecik’te düzenlenen Yöresel Ürünler Festivalinde yüzlerce yemek gün yüzüne çıkarken, en fazla ilgiyi kokoreç, bıldırcın kebabı ve yoğurtlu gözleme gördü. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, katılımcıların en fazla kokorece ilgi gösterdiği ve bin kişilik kokorecin anında bittiğini anlattı.

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Bircan "Bilecik’in coğrafi işaretleme çalışması gerçekleştirilen ‘Bozüyük Kokoreci’ ile alakalı olarak çalışmalarımıza başladık. Kalkınma ajansımız, Bilecik valiliğimiz, Ticaret Sanayi Odalarımızın da destekleri ile 50 yıldan uzun süredir Bilecik’te ve Bozüyük’te yetişmiş olan hayvanlarımız etinden yapılarak servis edilen kokorecimiz inşallah öncelikle bölgesel, sonra ulusal ve daha sonrada uluslararası literatürde coğrafi işaretlenmiş olarak tarihe geçecek olan kokoreç olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yapılacak alanlarla da bu servislerimizi, olanağımızı da genişletmeyi hedefliyoruz. Herkesi de Bilecik’e kokoreç yemeye davet ediyoruz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kokoreç Bilecik Türkiye Yunanistan
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