FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Koronavirüs ABD tahvil faizlerini tarihi düşük seviyelere çekti

Koronavirüs ABD tahvil faizlerini tarihi düşük seviyelere çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle yüzde 0,90 ile tarihi düşük seviyelere gerilmesinin ardından, bugün yüzde 1 seviyesine çıktı.

Koronavirüs ABD tahvil faizlerini tarihi düşük seviyelere çekti

Yılbaşında yüzde 2'ye yaklaşan ABD 10 yıllık tahvil faizi, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımlarıyla kademeli olarak geriledi.

Fed'in sürpriz faiz indirimi sonrası tarihte ilk defa yüzde 1'in altına gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,90'ı gören tahvil faizi, yüzde 1 seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD 10 yıllık tahvil faizinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi sonrası piyasaların aşırı dalgalı seyrine bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

"Küresel büyümeyi aşağı yönde etkileyebilir"

Söz konusu faizlerin bir yıl önce yüzde 2,70 ve yeni yıla girerken yüzde 1,85 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Bürümcekçi, "Bu son derece hızlı düşüşte en önemli faktör koronavirüs salgınının başta Çin ve ABD olmak üzere küresel büyümeyi belirgin aşağı yönde etkileyeceğine yönelik artan endişeler gibi görünüyor." dedi.

Bürümcekçi, ilk aşamada küresel imalat zincirinin en önemli tedarikçisi olan Çin'de ortaya çıkan aksamaların dünya mal arzı ve ticaret hacmi üzerinden olumsuz etkilerde bulunduğu izlenirken, bu etkinin, tüketicilerin talep daralmasıyla birleşmesi ile belirgin güçlenmesinin beklendiğini ifade etti.

Ancak görülen fiyatlamanın bu denli hızlı olmasında, küresel resesyon algılamasından daha çok küresel çapta riskten kaçışın çabuk gerçekleşmesinin etkili olduğuna işaret eden bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Zira, 2008 küresel krizinde bile 10 yıl vadeli faizlerde bu denli sert düşüş olmamıştı. Ayrıca herhangi bir salgının bu denli uzun süre ekonomilere etkide bulunması çok da gerçekçi bir senaryo gibi durmuyor. Bu nedenle de Fed hızlı hareket ederek, finansal istikrar riskini gözeterek para politikasını acil bir toplantıyla gevşetme yoluna gitti ve gerekirse devamının gelebileceğini vurguladı. Zaten Çin'de çok sert düşen öncü aktivite göstergeleri PMI endeksleri dışında, dünya genelinde şubat itibarıyla benzer bir olumsuzluk gözlenmiyor. Dolayısıyla para politikasının gevşemeye başlaması ve salgına ilişkin gelebilecek olumlu haber akışı ile tahvil getiri eğrisinin uzun ucunun toparlanması zaman içinde söz konusu olabilir. Bu bağlamda, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle piyasaların aşırı dalgalı seyrini bir süre daha koruyacağı söylenebilir. Ancak, Fed'in hamlelerini diğer merkez bankalarının da takip etmesi durumunda piyasalardaki panik havasının dağılması söz konusu olabilir ki, ekonomik görünüm açısından en olumlu gelişmenin bu aşamada ancak bu olabileceği kabul edilmelidir."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
OECD: Küresel ekonomi 'koronavirüs' riski altındaOECD: Küresel ekonomi 'koronavirüs' riski altında
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tahvil faizleri, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

BDDK duyurdu! Artık o işlem e-Devlet'ten yapılabilecek

BDDK duyurdu! Artık o işlem e-Devlet'ten yapılabilecek

Araç sahiplerine güzel haber!

Araç sahiplerine güzel haber!

Zorunlu olacak! Yeni uygulama başlıyor

Zorunlu olacak! Yeni uygulama başlıyor

Otomobil devi 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Otomobil devi 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Zara'nın sahibi Amancio Ortega dünyanın en zengin 2. ismi oldu

Zara'nın sahibi Amancio Ortega dünyanın en zengin 2. ismi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi de işinden oldu

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

2019’da Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı

2019’da Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı

OECD: Küresel ekonomi 'koronavirüs' riski altında

OECD: Küresel ekonomi 'koronavirüs' riski altında

Çin’in büyümesine 'koronavirüs' darbesi! 30 yılın en düşük büyümesi bekleniyor

30 yılın en düşük büyümesi bekleniyor

Çin milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı

Çin milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.