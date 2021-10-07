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Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde

07.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya gıda fiyatları Ağustos'un ardından Eylül'de de artış kaydederken, tahıl ve bitkisel yağlar artışta başı çekti.

Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen ve tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ağustos ayındaki revize 128.5 seviyesinden Eylül aynda 130'a çıktı.

Ağustos gıda fiyatları endeksi daha önce 127.4 olarak açıklanmıştı.

EYLÜL AYINDA ARTTI

Gıda fiyatları Eylül ayında yıllık bazda %32.8 yükseliş kaydetti.

FAO ayrıca küresel tahıl üretimi beklentisini de 2.788 milyar ton seviyesinden 2.800 milyar ton seviyesine yükseltti.

Tarımsal emtia fiyatları geçen yıl hasatta yaşanan aksaklıklar ve Çin'den gelen talebin yüksek olması sebebiyle ciddi şekilde yükselmişti.

FAO, 2021 yılı tahıl hasadı beklentisinin rekor seviyede mahsul alınacağına işaret etse de, küresel talebe ilişkin beklentinin altında kalacağını ve bunun tahıl stoklarında düşüşe yol açacağını açıkladı. (Reuters)

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