Bakan Muş'tan marketlerdeki fahiş fiyatlara ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV'de marketlerdeki fahiş fiyatlarına ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Artışlara ilişkin iki sebep var, tedarik zincirindeki üretim aksamaları ve Merkez Bankaları'nın genişletici para politikaları. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda.
Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz.