Bakan Muş'tan marketlerdeki fahiş fiyatlara ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV'de marketlerdeki fahiş fiyatlarına ilişkin soruları yanıtladı.

"FAHİŞ FİYATLARLA İLGİLİ İKİ NEDEN VAR"

Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Artışlara ilişkin iki sebep var, tedarik zincirindeki üretim aksamaları ve Merkez Bankaları'nın genişletici para politikaları. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda.

GEREKİRSE MEVZUATI DEĞİŞTİRİRİZ

Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz.



