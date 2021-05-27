Küresel piyasalar, ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının azalması ve tedbirlerin hafifletilmesinin ardından ekonomilerdeki toparlanma ve artan enflasyon endişeleri para politikalarına ilişkin belirsizliğe neden olurken, buna bağlı olarak ABD'nin büyüme, enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi arttı.

ABD VERİLERİ BEKLENİYOR

Bugün açıklanacak veriler arasında ABD'deki ilk çeyrek GSYH, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor. ABD'de GSYH'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,5 artması bekleniyor.

Dün emtia fiyatlarındaki gerileme ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon endişelerini yatıştırmaya yardımcı olan açıklamaları piyasaları pozitif etkiledi.

Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomiyi desteklemeye yönelik sağladığı acil durum desteğinin bir kısmını azaltma görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsası, dün günü sınırlı da olsa yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 90 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.