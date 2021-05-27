FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Küresel piyasalar, ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'nin büyüme verisine odaklandı

27.05.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının azalması ve tedbirlerin hafifletilmesinin ardından ekonomilerdeki toparlanma ve artan enflasyon endişeleri para politikalarına ilişkin belirsizliğe neden olurken, buna bağlı olarak ABD'nin büyüme, enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi arttı.

ABD VERİLERİ BEKLENİYOR

Bugün açıklanacak veriler arasında ABD'deki ilk çeyrek GSYH, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor. ABD'de GSYH'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,5 artması bekleniyor.

Dün emtia fiyatlarındaki gerileme ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon endişelerini yatıştırmaya yardımcı olan açıklamaları piyasaları pozitif etkiledi.

Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomiyi desteklemeye yönelik sağladığı acil durum desteğinin bir kısmını azaltma görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsası, dün günü sınırlı da olsa yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 90 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa borsalarında dün dar bant içinde dalgalı bir seyir izlendi. Pay piyasaları yatay sayılabilecek bir kapanış yaparken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 1,2192'ye geriledi.

Alman sanayi firmalarının ihracat beklentilerinin mayısta gerilemesi pay piyasalarını ve avroyu negatif etkileyen unsurların başında yer aldı. Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, mayısta 23,9 puandan 23,0 puana geriledi.

Dün Almanya'da DAX 30 endeksi 0,09 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin ve ABD yetkililerinin ticaret görüşmelerine başladığı yönündeki haberlerin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanış seviyelerinde, yatay seyrediyor.

Dün 1.912 dolarla 8 Ocak'tan beri en yüksek seviyeyi gören altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.900 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 68,4 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİ PİYASLARDA SON DURUM

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da önceki günkü sert düşüşün ardından dün özellikle banka hisselerinde güçlenen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak günü 1.427,06 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 8,4563'ten kapanış yapan dolara/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları

Kaynak: AA

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir! İşte kripto para piyasasını etkileyen olumsuz açıklamaDev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir! İşte kripto para piyasasını etkileyen olumsuz açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nesrin mavi turda! Nesrin mavi turda!
Amazon'un kurucusu görevinden ayrılıyorAmazon'un kurucusu görevinden ayrılıyor
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Gram altın rekora devam edecek mi?

Gram altın rekora devam edecek mi?

Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse...

Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse...

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK o paraları toplu olarak iade edecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK o paraları toplu olarak iade edecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.