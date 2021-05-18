Küresel piyasalar Avro Bölgesi büyüme verisine odaklandı

Fed Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic da bastırılmış talebin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaptığını ifade ederek, "Daha iyi enflasyon rakamlarını görmek, muhtemelen birkaç ayı alacak. Şimdi Fed'in politika duruşunu değiştirme zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin oldukça belirsiz bir dönemden geçtiğini belirterek, "Verilerin enflasyon beklentilerini yükseltme tehdidi oluşturması durumunda Fed harekete geçebilir. Bununla birlikte yatırımcıların enflasyonun Fed'in öngörülerinden daha yüksek olacağı endişelerine karşın ekonomi, genişlemeci para politikalarından geri adım atılması için henüz yeterli ilerlemeye ulaşmadı." dedi.

Geçen hafta şiddetlenen enflasyonist kaygılar, emtia fiyatlarındaki yükselişin sürmesinin etkisiyle yeni haftada da pay piyasaları fiyatlamalarında öne çıktı. Küresel çapta karışık bir seyrin izlendiği pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinden gelen açıklamalar, endişeleri yatıştırmada yetersiz kaldı.

Fed Dallas Başkanı Robert Kaplan ise enflasyon rakamlarının sonbaharda düşmesi gerektiğini ancak salgının neden olduğu bazı aksaklıkların devam etmesi halinde yıl sonuna kadar yükselebileceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında dün New York Fed İmalat Endeksi, mayısta önceki aya göre 2 puan azalarak 24,3'e gerilese de bu düşüş piyasa beklentilerinden daha az düzeyde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında endeksler, teknoloji ve teknoloji bağlantılı hisselerdeki düşüş öncülüğünde karışık bir seyir izledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Dün yeniden yüzde 1,65'in üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 1,64 seviyelerinde, dolar endeksi ise 90,1 düzeyinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne yükselişle başlaması dikkati çekiyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin pay piyasası fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların, Fed'in iyileşme aşamasındaki ekonomilerin maruz kaldığı fiyat baskılarına karşı toleransını anlamaya çalıştığını, bunun için Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) nisan toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanakları beklediğini söyledi.