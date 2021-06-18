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Küresel piyasalar, Fed sonrası yön arayışında

18.06.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden şahin bulunan haziran toplantısı kararları sonrası karışık bir seyir izlemeye devam ediyor.

Küresel piyasalar, Fed sonrası yön arayışında

Fed'in politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesine karşın enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonlar ve varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesi piyasalarda ilk olumsuz tepkinin ardından karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Fed sonrası dolar endeksindeki yükseliş ve emtia fiyatlarındaki gerileme devam ederken, pay piyasalarında fiyatlamaların zorlaştığı görülüyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,5 artarak 13 Nisan'dan bu yana ilk kez 92'nin üzerini görürken, altının ons fiyatı yüzde 2,1 azalışla 1.773 dolara indi. Tarım emtialarının fiyatlarında da düşüş eğiliminin sürmesi dikkati çeken gelişmelerden biri oldu.

Enflasyon endişelerinin artmasında, ekonomilerdeki canlanmayla birlikte en önemli unsur olan tarım emtia fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceği beklentilerin yeniden gözden geçirilmesi konusunda belirleyici olacak.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre ülkede haftalık işsizlik başvuruları 412 bin ile beklentileri aşarken, Philadelphia Fed imalat endeksi 30,7 ile tahminlerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle New York borsası günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,62 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,87 yükseldi.

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Karışık görünüm, dün Avrupa borsalarında da etkili oldu. Avro Bölgesi'nde, nisanda yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2'ye çıktı. Avrupa Birliği'nde otomobil satışları ise mayısta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 53,4, artarak 891 bin 665'e ulaştı.

Borsalarda sektör ve hisse bazlı ayrışmaların belirginleşmesi dikkati çekerken, avro/dolar paritesi 1,1892 ile 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizi ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmedi. Ayrıca yeni tip koronavirüs salgını etkilerine karşı finansman desteği sağladığı özel programının süresini de 6 ay uzatarak Mart 2022 olarak belirledi.

BoJ kararının ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,20 değer kaybederek günü 1.414,15 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,3 artışla 8,7194'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,7220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin artık Fed'in beklenti ve açıklamalarında da yer bulduğuna işaret ederek, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını vurguladı.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısı ile oynaklığı artan emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı cari işlemler dengesi

Kaynak: AA

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