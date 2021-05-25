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Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı

25.05.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere hareketlenen veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Küresel piyasalar, hareketlenen veri takvimine odaklandı

Ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif beklentiler ve artış eğilimindeki emtia fiyatları, enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olsa da pay piyasaları pozitif görünümünü koruyor.

KÜRESEL PİYASALAR HAREKETLENDİ

Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, özellikle ABD ve Avro Bölgesi'nde güçlü ekonomik toparlanma beklentilerini artırırken, dün teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlar, borsalarda yükselişin ivme kazanmasını sağladı.

ABD'de, New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,99 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 89,8'e geriledi.

Avrupa borsalarında da alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34 yükseliş kaydetti.

Dün başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve iklim değişikliği gibi konular görüşülecek.

Asya tarafında, Japonya'da Kovid-19 nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü halin uzatılacağı yönündeki haberlere karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün sakin bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.452,18 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 değer kaybederek 8,3881'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3980 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

AB Liderler Zirvesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, Ifo iş dünyası endeksleri

16.00 ABD, mart ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, nisan ayı yeni konut satışları

Kaynak: AA

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