FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

15.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edeceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, enflasyonda tepe noktasının görülmüş olabileceği beklentisi piyasalardaki risk unsurlarını kısmen azalttı.

ABD'de bazı şirketlerin hisse geri alımı yapacaklarını açıklamasına karşın New York borsası dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, söz konusu seyirde Kovid-19 salgınının ekonomik toparlanmaya etkilerinin beklenenden daha derin olabileceği endişesi belirleyici oldu.

Öte yandan, ABD'de Cumhuriyetçilerin borç tavanının yükseltilmesine karşı olduklarını bildirmesi ile 3,5 trilyonluk yatırım planı ve kurumlar vergisine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,57, Dow Jones endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. ABD endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne ise sınırlı da olsa alıcılı başladı.

Avrupa borsalarında ise yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma öncesi pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Lagarde'ın yarınki konuşmasında ECB'nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti. ECB'nin son toplantısında varlık alım büyüklüğünde değişiklik yapılmazken hızının yavaşlatılabileceği kaydedilmişti.

Bununla birlikte enerji fiyatlarındaki artışlar Avrupa'da maliyetleri artırmaya devam ederken, bu durum karbon emisyon oranlarını azaltmayı amaçlayan bölgede siyasi tartışmalara ve anlaşmazlıklara neden oluyor.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de enflasyon aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 3,2 artarak beklentileri aştı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avro/dolar paritesi güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1804'ten işlem görüyor.

Asya pay piyasalarına bugün satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu görülürken, Çin'de ve Japonya'da açıklanan makro ekonomik veriler dikkate alındığında, Kovid-19 salgını sebebiyle uygulamaya alınan kısıtlamaların ekonomilere beklenenden daha fazla zarar vermiş olabileceğinden endişe ediliyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 11,1, Çin'de perakende satışlar yıllık yüzde 2,5 ve sanayi üretimi yüzde 5,3 artsa da üç veri de beklentileri karşılayamadı.

Buna karşılık, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği beklentisi ise pay piyasalarındaki aşağı yönlü baskıyı sınırlıyor.

Analistler, PBoC'nin Kovid-19 salgının etkilerini hafifletmek için likidite kanallarını gevşetebileceğini, hatta faiz indirimi opsiyonunu da kullanabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,48 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,48 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde Hazine nakit dengesi bulunurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para yükümlülükler ve kıymetli maden depo hesapları için zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

Dün, küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,27 altında 1.434,43 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,15 değer kazancıyla 8,4422'ye yükselmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4440 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1.440 ve 1455 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, ağustos ayı Hazine nakit dengesi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi

16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanımı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 seferde 25 bin lira kazandılar4 seferde 25 bin lira kazandılar
22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız 22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız
ABD'de tüketici fiyatları açıklandıABD'de tüketici fiyatları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Kuzey Kore'den flaş hamle! Tanımlanamayan füze fırlattılar

Kuzey Kore'den flaş hamle! Tanımlanamayan füze fırlattılar

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

İşte en çok tercih edilen otomobiller

İşte en çok tercih edilen otomobiller

20 ülke satın almak için sıraya girdi!

20 ülke satın almak için sıraya girdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.