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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

09.12.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve tekrar gündeme gelen enflasyon endişeleri ile dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dün Pfizer'den yapılan açıklamada, üç doz aşının Omicron varyantına karşı büyük oran etkili olduğunun belirtilmesinin ardından küresel pay piyasalarında risk algısı azalsa da sıkılaştırılan tedbirler ve devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Çin'de emlak sektörüne ilişkin gelişmeler ise belirsizliğini korurken, makro ekonomik veri akışı da ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller üretiyor.

Öte yandan artan enflasyon beklentilerinin etkisiyle dünya genelinde para politikalarına yönelik sıkılaştırma adımları da devam ediyor. Brezilya Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan artırarak yüzde 9,25'e çıkartırken, şubattaki toplantıda da benzer büyüklükte bir faiz artışı yapılabileceği yönlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile New York borsasında önceki gün etkili olan hızlı yükselişin ardından dün sınırlı da olsa alıcılı seyir korundu. S&P 500 endeksi yüzde 0,31, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında satıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa'da ise Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sonrası tekrar uygulamaya alınan kısıtlamalar, borsalarda önceki günkü hızlı yükseliş sonrası dün kar satışlarının etkisini artırmasına neden oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,80, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya'da, Çinli emlak şirketleri kaynaklı riskler yatırımcıların odağında bulunmaya devam etse de, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi destekleyecek adımlar atacağına ilişkin beklentiler riskli varlıklara olan talebi artırıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,3'e çıksa da yüzde 2,5 düzeyindeki beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık artışı yüzde 12,9 ile tahminleri aştı.
Japonya'da görülen Omicron varyantı vakaları ise Nikkei 225 endeksinin negatif ayrışmasına neden oldu.

Buna göre, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,21, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,49 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kazanarak 2.004,55 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.012,26 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün, günü yüzde 1,3 artışla 13,6785'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6740 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları

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