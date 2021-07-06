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Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

06.07.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda veri odaklı seyir devam ederken, altın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.

Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görülüyor. Emtia piyasalarında devam eden oynaklığın da beslediği ayrışmaların bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.

Fed tutanakları öncesinde, altının ons fiyatı yükseliş serisini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyarak 1.800 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı'nın iptal edilmesi üzerine dün yüzde 1,2 değer kazandı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine toplantının iptal edildiği ve yeni toplantı tarihinin ilerleyen günlerde duyurulacağı bilgisine yer verildi.

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Açıklama sonrası 77,3 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı, 77 doların hemen üzerinde dengelendi.

ABD borsalarının dün resmi tatil nedeniyle kapalı olmasıyla diğer pay piyasalarında sakin bir seyir izlendi.

Dün Avrupa'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilere yakın seviyelere işaret etmesi ve genişlemenin sürdüğünü göstermesi sonrası borsalarda yükselişler kaydedildi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Bugün Avustralya Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,10 seviyesinde bıraktı. Parasal genişleme programında ise geçici bir uzatmaya giden Avustralya Merkez Bankası, eylülde sona erecek mevcut varlık alım programına kasım ortasına kadar haftalık 4 milyar Avustralya doları tutarında uzun vadeli varlıklarla devam etmeyi planladığını bildirdi.

Karar sonrası Avustralya doları diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, S&P ASX200 endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 geriledi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,16 değer kazanarak günü 1.392,64 puandan tamamladı.

Endeksin yükselişinde, banka hisselerinin ortalama yüzde 2,21 değer kazanması etkili oldu. Dün yüzde 0,2 azalışla 8,6724'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6630 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ISM imalat dışı PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haziran ayı reel efektif döviz kuru

16.45 ABD, hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı PMI

Kaynak: AA

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