Küresel piyasaların gözü Fed kararında

Enflasyon endişeleri ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, bu hafta çarşamba günü Fed'in, perşembe günü TCMB'nin ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Para politikasına ilişkin haber ve veri akışının yoğunlaştığı bu haftada G7, NATO, ABD ve Avrupa Birliği Zirvesi ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri de takip edilecek.

Geçen hafta ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine işaret etse de alt kalemlerin, enflasyonun geçici olduğu söylemlerini desteklemesi ile piyasalara etkisi sınırlı olmuştu.

Cuma günü New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 1,4280 ile son 3 ayın en düşük seviyesini görmesi dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer değer kazandı.