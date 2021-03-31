Küresel piyasaların gözü Yellen'in konuşmasında! İşte piyasalarda takip edilen veriler

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık 19,3 puan artışla 109,7 seviyesine çıkarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedilmeye başlandığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, tahvil piyasasında oynaklığın devam etmesi nedeniyle bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısındaki konuşmasının öneminin arttığını belirterek, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarının da açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Dün yüzde 1,77 ile Ocak 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,74 seviyelerinde dengelendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yükselişe geçmesinin yarattığı tedirginlikle, özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlar, pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceği endişeleri ise pay piyasalarını baskılamaya devam etti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon, beklentiler doğrultusunda martta yüzde 1,7'ye yükseldi. Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve dolar karşısında değer kaybeden avronun desteğiyle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21, İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, düşüş eğilimini devam ettiren avro/dolar paritesi pay piyasalarını destekledi. Parite 1,1704 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından bugün 1,1710 seviyesinde işlem görüyor.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün görece sakin bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, banka hisselerindeki toparlanma ile yüzde 0,23 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.395,79 puandan tamamladı. Banka hisselerinin ortalama getirisi ise yüzde 1 oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları yatırımcıların odağındaydı. Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Dolar/TL, dün 8,4543'e kadar yükselmesi sonrası Kavcıoğlu'nun açıklamaları ile gerilese de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 8,3362'den tamamladı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında dolar/TL 8,3270 seviyesinde işlem görüyor.