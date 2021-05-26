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  4. Marks & Spencer'dan büyük zarar! 30 mağazayı kapatıyor

Marks & Spencer'dan büyük zarar! 30 mağazayı kapatıyor

26.05.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 254 mağazası ile hizmet veren 137 yıllık perakende şirketi Marks & Spencer, gelecek 10 yıl içerisinde 30 mağazanın kademeli olarak kapatılacağını da bildirdi.

Marks & Spencer'dan büyük zarar! 30 mağazayı kapatıyor

İngiltere’nin önde gelen ev tekstili ve giyim perakende zincirlerinden Marks & Spencer, son bir yılda 201,2 milyon sterlin zarar ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada 4 Nisan 2021 tarihine kadarki 52 haftalık dönemde (vergi yılı), yıllık 201,2 milyon sterlin vergi öncesi zarar edildiği bildirildi.

Şirketin 2019-2020 yıllarında aynı dönemde toplam vergi öncesi karı 67,2 milyon sterlin seviyesindeydi.

DİĞER MAĞAZALARLA BİRLEŞTİRİLECEK

Açıklamada, toplamda 254 mağazası ile hizmet veren 137 yıllık perakende şirketinin 10 yıl içerisinde 30 mağazasını kademeli olarak kapatacağı kaydedildi.

M&S’nin açıklamasında, yaklaşık 80 mağazanın ise daha iyi bölgelere taşınarak, yakındaki mağazalar ile birleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen M&S Üst Yöneticisi Steve Rowe “Daha önce benzeri görülmemiş bir yılda dirençli bir ticaret performansı sergiledik.

Marks & Spencer’ı yeniden özel kılmak için net bir şekilde önümüzü görebiliyoruz artık. Dönüşümde bir sonraki aşamaya geçiriliyor.” İfadelerini kullandı.

İngiliz perakende zinciri, 2020 yılının ağustos ayında yeniden yapılanma planları kapsamında şirkette çalışan 7 bin kişinin işine son vermişti.

Kaynak: AA

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