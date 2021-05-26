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  4. Gram altın rekora devam edecek mi? 5 farklı uzman altın fiyatlarını yorumladı

Gram altın rekora devam edecek mi? 5 farklı uzman altın fiyatlarını yorumladı

26.05.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, Fed'den art arda gelen güvercin mesajlar sonrasında ABD Hazine tahvili faizlerinin gerilemesiyle 1.900 doların üzerine çıkarken gram altın 520 TL'ye doğru ilerliyor. Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği merak edilirken, 5 farklı uzman isimden gelen yorumlar dikkat çekti.

Altın fiyatları, Fed politikacılarının enflasyon konuşmaları ve gerileyen tahvil faizi sonrasında 1.900 doların üzerini gördü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 520 TL’ye doğru ilerliyor. Kripto paralarda yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcıların altına yöneldiği düşünülüyor. Yatırımcılar altının nasıl bir yön izleyeceğini araştırırken, bir TV kanalına konuşan uzmanlar kritik yorumlarını paylaştı.

GRAM ALTINDA SON 6 AYIN REKORU: 519 LİRA

Geçtiğimiz haftaki yükselişle birlikte 500 TL’nin üzerini gören gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesiyle beraber kademeli bir şekilde tırmanarak 519 TL seviyesini test etti. Gram altın Kasım ayında 534 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Yahoo Finance ile gerçekleştirdiği röportajda enflasyon sinyallerinin büyük oranda geçici olacağını belirtti. Bu da Fed’den gelen daha önceki güvercin mesajlarla birlikte tahvil faizlerini aşağı yönlü baskıladı.

İşte uzmanların altın yorumları...

"SATIŞ BASKISI GÖREBİLİR"

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak yaptığı açıklamada, altının ekonomik toparlanmayla birlikte satış baskısı görebileceğini aktararak, "Altın fiyatları için baz senaryo Fed'in atacağı adımlar" dedi.

"GRAM ALTINDA 550 LİRA SEVİYESİ DİRENÇTİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin açıklamasında, "Gram altında 550 lira seviyesi kritik direnç" dedi. Memiş önceki yorumlarında gram altının yaz aylarında 600 lira seviyesini görebileceğini ifade etmişti.

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"ALTIN FİYATLARINI 2000 DOLARA GÖTÜRECEK BİR DİNAMİK YOK"

Ata Yatırım'dan Cem Tözge yaptığı açıklamada emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.

"GRAM ALTIN İÇİN 500'LERE GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden İntegral Yatırım'dan Meryem Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

"GRAM ALTIN DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı ise açıklamasında, altının enflasyon endişelerinden dolayı gündemde kalmaya devam edeceğini belirterek ons altının son dört ayın en yükseğinde olduğunu vurguladı. Sarı açıklamasında, "Gram altın daha güçlü görünüyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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