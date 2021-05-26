Gram altın rekora devam edecek mi? 5 farklı uzman altın fiyatlarını yorumladı

Altın fiyatları, Fed politikacılarının enflasyon konuşmaları ve gerileyen tahvil faizi sonrasında 1.900 doların üzerini gördü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 520 TL’ye doğru ilerliyor. Kripto paralarda yaşanan düşüşlerin ardından yatırımcıların altına yöneldiği düşünülüyor. Yatırımcılar altının nasıl bir yön izleyeceğini araştırırken, bir TV kanalına konuşan uzmanlar kritik yorumlarını paylaştı.

GRAM ALTINDA SON 6 AYIN REKORU: 519 LİRA

Geçtiğimiz haftaki yükselişle birlikte 500 TL’nin üzerini gören gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesiyle beraber kademeli bir şekilde tırmanarak 519 TL seviyesini test etti. Gram altın Kasım ayında 534 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Yahoo Finance ile gerçekleştirdiği röportajda enflasyon sinyallerinin büyük oranda geçici olacağını belirtti. Bu da Fed’den gelen daha önceki güvercin mesajlarla birlikte tahvil faizlerini aşağı yönlü baskıladı.