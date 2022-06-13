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McDonald's'dan Rusya hamlesi! Yeni adıyla...

13.06.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’dan tamamen çekilen McDonald's'a ait restoranlar satıldıktan sonra yeni adı ve logosuyla tekrar kapılarını açtı. Rusya'nın en popüler Batılı markalarından McDonald's restoranlarının farklı bir isimle tekrar açılması özellikle gençler arasında memnuniyet yarattı.

McDonald's'dan Rusya hamlesi! Yeni adıyla...

Rusya’dan çekilme kararı alan ve şubelerini satan Amerikan fast food markası McDonald’s'a ait restoranlar yaklaşık bir ayın ardından yeniden açıldı. Satıldıktan sonra Vkusno & Tochka (Lezzetli ve Hepsi Bu) adını alan fast food zincirine ait restoranlar, Pazar günü yapılan açılışın ardından müşteri akınına uğradı. Başkent Moskova ve çevresinde yeni logosuyla açılan 15 restoranın önünde yüzlerce müşteri uzun kuyruklar oluşturdu.

Şirketin Genel Müdürü Oleg Paroev, 1990’da Sovyetler Birliği döneminde Puşkin Meydanı'nda açılan ilk McDonald's restoranın yeni marka altına açılışını yaptı. Paroev yaptığı açıklamada, Haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 200 şubenin açılmasının planlandığını ifade etti.

Rusya genelinde bulunan McDonald's'a ait 850 restoranın tamamının ise yaz sonuna kadar yeni adıyla açılması bekleniyor.

Yapılan anlaşmaya göre firma, menüdeki ürünlerde yeni isimler kullanacak ve tüm çalışanlara en az iki yıl boyunca McDonald'sla aynı çalışma koşullarını sağlayacak.

Ukrayna’ya işgalinin ardından birçok marka ve restoran zinciri Rusya'daki faaliyetlerini durdurma veya ülkeden çekilme kararı almıştı. McDonald's da 14 Mart’ta faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş, 16 Mayıs’ta ise tamamen çekilme kararı aldığını duyurmuştu. Ünlü restoran zinciri 19 Mayıs’ta ise ülkedeki şubelerini, Rus iş adamı Alexander Govor'a satmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
McDonald's Ukrayna
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