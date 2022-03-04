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Moskova Borsası bugün de kapalı! Rusya tarihinde bir ilk

04.03.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya dışarıda Ukrayna ile savaşırken içeride de ekonomik bir mücadele vermek zorunda kalıyor. Moskova Borsası'nın bugün de kapalı kalacağı duyuruldu. Rusya borsası beşinci günde de işlemlere açılmıyor. Beş günlük ara, Rusya’nın modern tarihinde bir ilk

Moskova Borsası bugün de kapalı! Rusya tarihinde bir ilk

Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30’dan yüzde 12’ye düşürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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